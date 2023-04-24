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Doğa sporları gönüllü buldu! Tuhaf canlıyı görünce şoke oldu

Doğa sporları gönüllü buldu! Tuhaf canlıyı görünce şoke oldu

Doğa sporları gönüllüsü İsmail Hatipoğlu, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yürüyüş yaparken mola verdiği sırada gördüğü tuhaf canlı karşısında şoka girdi.

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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde doğa sporları gönüllüleri tarafından nadir rastlanan semender türü görüldü. İsmail Hatipoğlu, “Yenişehir’de mola verdiğimiz sırada suyun içinde değişik bir canlı gördüm. Balık merakı olan bir insanım. İlk kez böyle bir canlı gördüm. Yaptığım araştırmalarda bunun değişik türleri olan (Lissotriton vulgaris), Salamandridae familyasından bir semender türü olduğunu öğrendim. Bu canlılar durgun göletler ve nemli arazilerde yaşarlar. Bizim buralarda ilk kez görülüyor. Bunu Milli Parklar Müdürlüğüne bildireceğim. Bu önemli tür koruma altına alınsın” diye konuştu.

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