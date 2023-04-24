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Kapasite kullanım oranı Nisan ayında arttı

Kapasite kullanım oranı Nisan ayında arttı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda bir önceki aya göre 1,9 puan artarak yüzde 75,4 seviyesine çıktı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.718 iş yeri tarafından nisan ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda bir önceki aya kıyasla 1,9 puan artarak yüzde 75,4'e yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,4 puan artışla yüzde 75,6 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar

2022

2023

Ocak

77,6

75,3

Şubat

76,6

75,2

Mart

77,3

73,5

Nisan

77,8

75,4

Mayıs

78,0

Haziran

77,6

Temmuz

78,2

Ağustos

76,7

Eylül

77,4

Ekim

76,9

Kasım

75,9

Aralık

76,5

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