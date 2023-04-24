Mehmet Gürcan Karakaş'tan TOGG teslimatları için açıklama! Batarya eleştirilerine de yanıt verdi

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş bu ayın sonundan itibaren TOGG teslimatlarına başlanacağını açıkladı. Karakaş, TOGG'a yönelik aşırı talep karşısında önümüzdeki yılın üretim kapasitesini arttırmaya çalıştıklarını söyledi.

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Gemlik’te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni öncesi konuşan TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, teslimatlara ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

"O bataryaları hala kullanabilirsiniz"

TOGG'a yönelik batarya konusundaki eleştirilere de yanıt veren Karakaş, "Maliyetleri düşürmesinin yanında şöyle bir gerçeği henüz göremiyoruz. Birincisi bataryalar 8 sonra çalışmıyor değil. Batarya hassasiyeti yüzde 100’den yüzde 80’in altına düşüyor. Belki yolunuzu hesaplarken size huzursuzluk verecek boyuta inebileceği için 'değiştirilsin' tavsiyesinde bulunuyoruz. İkincisi o bataryaları hala kullanabilirsiniz. İkinci ömür enerji depolamasında kullanabilirsiniz. Veya bunların geri dönüşümü ile içerideki değerli madenler tekrar hayata kavuşturulabilir" şeklinde konuştu.

"Bu ayın sonundan itibaren teslimatlarımıza başlıyoruz"

Karakaş TOGG sırası bekleyenlere de müjdeli haberler vererek, "Bu ayın sonundan itibaren teslimatlarımıza başlıyoruz. Beklediğimizin üzerinde bir talep aldık. Aldığımız siparişleri belli bir imalat sırasına koyup üretime odaklanıyoruz. Üzerinde son günlerde çalıştığımız konu akıllı cihaz tarafında yazılımları birleştirerek, onların daha kolay kullanılabilir kısımları üzerinde çalışıyoruz. Dolayısıyla aldığınızda mutlulukla keyifle kullanmak isteyeceğiniz, sizi sadece A noktasından B noktasına götürmeyecek bir yaşam alanı oluşturacak bir akıllı cihaz hazırlıyoruz" diye konuştu.



"Önümüzdeki senenin kapasitesini arttırmaya çalışıyoruz"

İlk kurada hak kazanamayan ama TOGG almak için başvuran 177 bin kişi hakkındaki bir soruyu da yanıtlayan Karakaş, "Sizler için önümüzdeki senenin kapasitesini arttırmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu sağladığımızda daha fazla kullanıcımıza ulaşmış olacağız" dedi.