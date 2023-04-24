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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı'na sert tepki

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı'na sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi: Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve iki yüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti'ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir."

ABD Başkanı Biden, 1915 Olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları konusunda yaptığı yazılı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanmıştı.

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