ABD Başkanı Biden yine 'Ermeni Soykırımı' dedi! Türkiye: Siyasi şarlatanlar devrede...

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığının 3. yılında da üst üste 24 Nisan açıklamasında 1915 Olayları'nı "Ermeni Soykırımı" olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ""Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede!" diyerek tepki gösterdi.

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ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığının 3. yılında da üst üste 24 Nisan açıklamasında 1915 Olayları'nı "Ermeni Soykırımı" olarak nitelendirdi. Biden, "24 Nisan Ermeni Anma Günü" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün durup Meds Yeghern (Ermenice: Büyük Felaket) - Ermeni Soykırımı'nda - kaybedilen hayatları anıyor ve asla unutmayacağımıza dair söz veriyoruz" ifadelerini kullandı. Biden açıklamanın içinde 'soykırım' ifadesine yer verirken, başlıkta Ermenistan'da kullanılan "Ermeni Soykırımını Anma Günü" yerine "Ermeni Anma Günü" ifadesini kullandı.

İftiraları peş peşe sıraladı...

“24 Nisan 1915’te Osmanlı otoriteleri, Konstantinapol'de Ermeni entelektüelleri ve toplum liderlerini tutukladı" ifadelerini kullanan Biden, "Bu Ermeni toplumuna karşı sistematik şiddet kampanyasının başlangıcıydı. İlerleyen yıllarda bir buçuk milyon Ermeni sürgün edildi, katledildi, ölümüne yürütüldü. Bu Ermeni aileleri jenerasyonlar boyunca etkileyen bir trajediydi" dedi. Biden açıklamasına şöyle devam etti:

'108 sene önceki soykırımı anmak...'

"Bugün diğer devletlerle birlikte bu acı dolu tarihi hatırlıyor, aynı zamanda Ermeni halkının dayanıklılığı ve kararlılığı üzerine düşünüyoruz. Hayatta kalanların birçoğu aralarında ABD de bulunan yeni topraklarda hayat kurmak zorunda kaldı. Burada ve dünyanın çeşitli yerlerinde Ermeniler nefretin kötülüğünü umutla karşıladı. Toplumlarını tekrar inşa ettiler. Ailelerini büyütüp kültürlerini korudular. Ülkemizi güçlendirdiler. Aynı zamanda atalarının hikayelerini anlattılar: 108 sene önceki soykırımı anmak ve bir daha bunun yaşanmadığından emin olmak için."

'Türkiye' demedi, 'Osmanlı' dedi

Biden, "Bugün nefrete karşı konuşacağımıza, insan haklarının yanında olacağımıza ve felaketleri önleyeceğimize dair söz verelim. Her insanın onur, güvenlik ve saygıyla yaşayacağı bir gelecek inşa etme için çabalarımızı iki katına çıkaralım" dedi.

Biden'ın açıklamasında yine Türkiye ifadesi yer almadı ve kararın Osmanlı İmparatorluğu yetkilileri tarafından alındığı vurgulandı. Biden, ayrıca yine İstanbul yerine şehrin eski adını kullandı.

Daha önce iki kez daha aynısını yapmıştı

Biden, Başkan olmasından aylar sonra 24 Nisan 2021'de 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" diye nitelendiren ve geri adım atmayan ilk ABD Başkanı olmuştu.

Biden'dan önce 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren tek ABD Başkanı Ronald Reagan'dı. 1981 yılında bu yönde açıklama yapan Reagan, Türkiye'nin baskıları sonucunda geri adım atmıştı.