Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş iktidarı topa tuttu! Camide miting mi olur! Yapmak için 15 Mayısı niye bekliyorsunuz

Milet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur yavaş AK Parti iktidarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı topa tuttu. Mansur yavaş, "21 yıldır yapamadığınızı şimdi mi yapacaksınız, şu an iktidarsınız hemen yapın, 15 Mayıs'ı niye bekliyorsunuz?" diye sorarken, Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ı hedef alıp, "Cami avlularında miting yapıyor, insanları bölecek cümleler kuruyor" diye yüklendi...

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kars'ta Millet Buluşması'nda halkla bir araya geldi. Mansur Yavaş, iktidarın vaatlerde bulunmasıyla ilgili, "Bol bol vaatler veriyorlar, 21 yıldır iktidardasınız, 21 yıldır yapamadığınızı şimdi mi yapacaksınız? Şu an iktidarsınız hemen yapın!" dedi. Ekrem İmamoğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramın birinci gününde Sultan Ahmet Camii'nde yaptığı konuşmada muhalefeti hedef almasına gönderme yaparak, "Cami avlularında miting yapıyor, insanları bölecek cümleler kuruyor!" dedi.

Biz çılgın projelerle uğraşmayacağız

Yavaş'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Sosyal yardımları kesecekler dediler, o çocuklar okusunlar diye kreşler açıyoruz. ABB'nin önceliği eskiden neydi? Dinazor park yaptılar... Susuz birçok mahalle var... 2013'ten beri bir tek otobüs almamışlar, 400 otobüs aldık...

- Yavaş nasıl yönetecek Ankara'yı dediler... 5 katrilyon o dinazorların borçlarını ödedik.

- Seçimden önce dedik ki bizim çılgın projemiz yok. Ankara halkından aldığımız paraları saçma projelere dökecek paramız yok... Çılgın proje yapacağız diye vatandaşın parasını har vurup harman savuruyorlar.

- Millet İttifakı, iktidara geldikten sonra 'çılgın projelerle' uğraşmayacak, halkın neye ihtiyacı varsa onunla uğraşacak.

"Asıl sorun, bu iktidarın devam etmesi"

- Asıl beka sorunu ülkedeki mülteci sorunu, pahalılık, enflasyon! Asıl sorun, bugünkü iktidarın devam etmesi. Bol bol vaatler veriyorlar, 21 yıldır iktidardasınız, 21 yıldır yapamadığınızı şimdi mi yapacaksınız? Şu an iktidarsınız hemen yapın!

- Artık söyleyecek sözü kalmayanlar karşılarındakini kötülerler. 'Bunlar yapamaz', 'Beka beka beka'. Asıl beka sorunu sizsiniz!

"Bu kadar bağırdıklarına göre, sonlarının geldiğini biliyorlar"

- 2019'da beka dediler... Ekrem Bey'in seçimini iptal ettiler. 2. seçimde de İstanbul düşerse Kudüs, Mekke düşer, Binali mi Sisi mi dediler. Ekrem Bey seçildi, iktidar şu an Sisi ile tokalaşıyor. İnşallah bu nefret dilinden kurtulacağız.

- İyi bir Müslüman kötü bir şey söylemez, hakaret etmez, yalan söylemez. Bu kadar bağırdıklarına göre, iktidarlarının sonunun geldiğini biliyorlar.

Hükümet bölmekle, ayrıştırmakla meşgul

İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- Bugünün siyaset aklı, yönetici aklı memleketin her yerinde konuşarak insanlardan oy isteyen hükümet aklı milleti bölmekle, ayrıştırmakla meşgul. Milleti ayrıştırma konusunda en ufak bir duraksaması yok. Ben şaşıyorum o akla.

- 86 milyon insanına eşit bakan bir anlayış lazım. Bugünkü anlayış diyor ki, 'bana oy verenler abad olacak', 'oy vermeyenler bertaraf olacak'. Oy verenler yerli ve milli, vermeyenler hain, terörist! Allah aşkına, benim 86 milyon insanım yerli ve milli! Bu memleketin her karış toprağı, 86 milyon insanı, İstanbul'un da Kars'ın da Sinop'un da Antalya'nın da her metrekaresine eşit hissedarız. Birbirimizden farkımız yok. Tapusu bizim bu memleketin!

Cami avlusunda miting tepkisi

- İstanbul biraz meşakkatli oldu, zor bir seçim yaşattılar bize. Demokrasi nedir? Bir oy ile kazansan bile saygı duyacaksın... 13 bin oyu bunlar yeterli görmediler, bir şeyler oldu dediler. Bir cuma namazında, bir caminin çıkışında, 'çaldılar' dedi, bu ülkenin Cumhurbaşkanı... Hırsızlar dedi... Bir tane bile hırsız bulamadınız! Yargıladınız, bir tane bile mahkum etmediniz, çıkıp milletten özür dilemediniz!

- Aynı akıl hâlâ cami avlularında miting yapıyor, insanları bölecek cümleler kuruyor. Varlığımız için, birliğimiz için, kucaklaşmamız için memleketini, milletini seven, ayrımcılık yapmayan, herkese eşit gözle bakan, erdemli, ahlaklı, hayatı boyunca hak, hukuk, adalet diyen 13. Cumhurbaşkanımız geliyor!

"806 bin oyluk okkalı bir demokrasi tokadı"

- İstanbul seçiminden bahsettim, Kars'a geldim... 13 bin oyla bizi yeterli görmediler, seçimi milletimizin elinden almaya kalktılar. 806 bin oyluk okkalı bir demokrasi tokadı attı milletimiz. Biz, milletin iradesine baskı kurulan hiçbir girişimi kabul etmeyiz. Nasıl ki İstanbul'da seçimi elimizden aldılar, Kars'ta da seçilen birinin seçimi elinden alınmasına, kayyum atanmasına karşıyız.