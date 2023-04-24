Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Esnafımız aynı cins ticari taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu ve esnafa müjde verdi. Erdoğan yeni ticari araca ÖTV muafiyeti getireceklerini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'daki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün Temel Atma Töreni'ne yerli otomobil Togg ile geldi. Burada vatandaşlarla buluşan Erdoğan, müjdeleri peş peşe sıraladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek." dedi.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Esnafa peş peşe müjdeler

Esnaflarımızla ilgili bazı müjdelerimizi paylaşacağım. Daha önce bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik.

Evlerde imal ettikleri ürünleri internette satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyor, muafiyet sınırını 320 binden 700 bin liraya çıkarıyoruz. Halihazırda 837 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor.

Basit usulde vergilendirilen esnaflarımızın kazançlarını vergiden muaf tutmuştuk. Dünyada örneği olmayan düzenleme yapmıştık. 830 bin esnafımız muafiyetten yararlanıyor. Basit usulden yararlanma hadlerini yeniden düzenledik. Basit usul dışında kalan 13 büyükşehrimizdeki pazarcı esnaflarımızı bu uygulamaya dahil ediyoruz. Pazarcı esnafımıza hayırlı olsun.

"Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da müjdemiz var. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği yapan esnaflarımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek."

Detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanacaktır. Yeni Meclis faaliyete geçtiğimizden ilk yapacağımız yasal düzenlemelerden biri bu olacaktır.

"Bay bay Kemal atmakla olmuyor"

Karşımızdaki cumhurbaşkanı adaylarını üst üste koyun. Sadece son birkaç yılda hatta son birkaç ayda açılışını yaptığımız projelerin yanına bunlar yaklaşabilir mi? Sadece zekatı ile bunların hayallerini geride bırakırız. Geçtiğimiz günlerde Karadeniz gazını devreye aldık. Konutlardaki ilk bir aylık tüketimi tamamen bir yıllık tüketimi mutfak ve sıcak su kullanımını ücretsiz yaptık. Ev hanımlarımızı kendi gelirlerine kavuşturmak için emekli olabilmelerini sağlayacağız. Bay bay Kemal o da Londra'nın meşhur tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş. Bay bay Kemal atmakla olmuyor.

Evliliğe karşı durmak yok. Siz LGBT'cilere bakmayın. CHP, İYİ Parti, HDP LGBT'ci. Cumhur İttifakı kutsal ailesi ile yolda yürüyor.

"Enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız"

Milletimizin canını yakan enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Üretim maliyetleriyle ilgisi olmayan aşırı fiyat artışlarının gerisindeki açgözlülerden hesap soracağız. Biz TOGG'u, TCG Anadolu'yu Kızıl Elma'yı geliştirirken vatandaşımızın domatese, salatalığa, süte erişmesini de kolaylaştırıyoruz.

Her seçim ülkelerin ve milletlerin kaderinde yol ayrımıdır. Biz eğitimde dev adımlar attık. Sağlıkta attığımız adımlar ortada. Bay Bay Kemal SSK'nın genel müdürü değil miydi? Savaş Ay programını izlemişsinizdir. 'O değil böyle diyor'

CHP'ye ve onunla birlikte hareket eden partilere gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Ülkenizin güvenliğini, akıbetini kendi deyimleri ile kumar masasına emanet eder misiniz? Hanımlar bakkala ekmek almak için bile güvenmeyeceğiniz birine ülkeyi emanet eder misiniz?