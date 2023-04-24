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Kırıkkale Kavşağının bayram bilançosu! Tatilde kaç araç geçti, ne kadar ceza kesildi?

Kırıkkale Kavşağının bayram bilançosu! Tatilde kaç araç geçti, ne kadar ceza kesildi?

Türkiye karayollarında 43 ilin geçiş güzergahı olan ve "kilit kavşak" diye anılan Kırıkkale'den, ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili süresince 627 bin 391 araç geçiş yaptı.

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Ülke genelinde 14 Nisan Cuma günü okulların ara tatile girmesinin ardından Ramazan Bayramı'nı memleketlerine geçirmek isteyen vatandaşlar, "kilit kavşak" olarak adlandırılan, 43 ilin geçiş güzergahındaki Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri karayolunu yoğun olarak kullandı. Türkiye'nin en önemli karayolu güzergahı olan Kırıkkale'den, 10 günlük süreçte toplamda 627 bin 391 araç geçiş yaptı.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde de bin 192 sürücüye 1 milyon 436 bin lira idari para cezası uygulandı.

Meydana gelen trafik kazalarında da 1 kişi hayatını kaybetti, 49 kişide yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tatili süresince karayolunda oluşturulan trafik kontrol noktalarında 24 saat esasına göre görev yaptı.

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