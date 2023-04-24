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İstanbul Havalimanı yine rekor kırdı. Günlük uçuş ve yolcu sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı

İstanbul Havalimanı yine rekor kırdı. Günlük uçuş ve yolcu sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı

İSTANBUL Havalimanı dün gerçekleşen bin 548 uçuş ve 224 bin 709 yolcuyla açılışından bugüne kadar olan en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı.

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İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nda dün itibarıyla uçuş ve yolcu sayılarında yeni bir rekor kırıldığı bilgisi paylaşıldı. En son 19 Nisan Çarşamba günü bin 460 uçuşla 208 bin 66 yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı'nda dün gerçekleşen bin 548 uçuşla toplamda 224 bin 709 yolcu seyahat etti.

Ramazan Bayramı arifesi 20 Nisan Perşembe günü toplamda bin 460 uçuş gerçekleştirilirken 216 bin 995 kişi de İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etti. Ramazan Bayramı'nın 1. günü bin 390 toplam uçuşa ev sahipliği yapan havalimanını 201 bin 47 kişi kullandı. Bayramın 2. gününde bin 424 uçuşla 217 bin 859 yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, 23 Nisan Pazar günü de bin 548 uçuşla 224 bin 709 yolcuya hizmet verdi.

İstanbul Havalimanı, dün gerçekleşen bu rakamlarla, açılışından bugüne kadarki en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı. Buna göre, 20-23 Nisan tarihleri arasında toplamda 5 bin 822 uçuş gerçekleştirilirken, toplamda 880 bin 610 yolcu İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etti.

Atatürk Havalimanı'nın rekorunu da geride bıraktı

Bununla birlikte, sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı ise en yüksek uçuş ve yolcu sayısına 18 Eylül 2016'da günlük bin 500 uçuşla 230 bin yolcuya ev sahipliği yaparak ulaşmıştı.

Bir rekor da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan geldi

23 Nisan Pazar günü 664 uçuşla 114 bin 740 yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanırken böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm zamanların en yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaşmış oldu.

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