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2023-2024 eğitim öğretim yılında okullar erken mi açılacak? Bakan Mahmut Özer açıkladı

2023-2024 eğitim öğretim yılında okullar erken mi açılacak? Bakan Mahmut Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer milyonlarca öğretmenin ve öğrencinin beklediği açıklamayı yaptı. Akademik takviminin zamanında tamamlanacağını söyleyen Özer, "2023-2024 eğitim öğretim yılının başlangıcını da zamanında yapacağız." dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, "Deprem bölgesi dışındaki 71 ilde öğrenciler için 2023-2024 eğitim öğretim yılında okulların erken açılma ihtimali olacak mı?" sorusunu Özer, şöyle yanıtladı:

"Değişiklik yapmak istemedik"

"Hayır yok. Geçen haftaki tatili de iptal etmedik. Çünkü insanların tatile de ihtiyacı var. Olağanüstü koşullardan geçtiğimiz için süreçlere müdahale edip bir değişiklik yapmak istemedik. Dolayısıyla akademik takvimi de zamanında tamamlayacağız. 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlangıcını da zamanında yapacağız. Öne çekme diye bir şey yok."

Hiçbir ilçe kalmadı

Bakan Özer, bugün itibarıyla deprem bölgesindeki 10 ilde eğitim verilmeyen hiçbir ilçenin kalmadığını dile getirdi.

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