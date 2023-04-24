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Tekirdağ'da inşa edilen Trakya'nın en büyük Millet Bahçesi bitmek üzere

Tekirdağ'da inşa edilen Trakya'nın en büyük Millet Bahçesi bitmek üzere

Tekirdağ'da yapımı devam eden Marmara Denizi Manzaralı Trakya'nın en büyük ‘Millet Bahçesinde' sona gelindi.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapımı süren, Marmara Denizine sıfır Millet Bahçesi inşaatı bitmek üzere. İçerisinde birçok sosyal aktivite gruplarını içerisinde barındıran Millet Bahçesinde aynı zamanda Marmara Denizine de sıfır olması yeşil ile mavinin buluştuğu atmosfer havayı yaşamak mümkün olacak. Son rötuşları yapılan Millet Bahçesi dron ile havadan da görüntülendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Millet Bahçesinde incelemede bulunarak, alanın yakın zamanda açılarak vatandaşların hizmetine sunulacağının müjdesini verdi.

70 dönümlük deniz manzaralı Millet Bahçesi

Millet Bahçesi’nin açılış takvimini Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un belirleyeceğini ifade eden Başkan Yüksel, "Süleymanpaşa için güzel bir yatırım oldu. Yaklaşık 70 dönüm arazi içerisinde yemyeşil binlerce ağacın içerisinde çocukların oyun parkları, gençlere spor sahaları ve büyüklerin kafeteryalarda oturabilecekleri gerekirse denize girilebilecek çok güzel bir alanımız oldu. Süleymanpaşa’lılar Türkiye'nin en güzel "Millet Bahçesi"ne sahip olacak. Biliyorsunuz 'Kral Yolu' sayesinde önümüzde küçük havuz gibi alanımızda var. Denize kirli atık salınmaz ve atılmaz ise çocukların bile girebileceği havuz alanımız dahi bulunuyor. Kıymetli ve güzel bir yer oldu. Burası ciddi bir çalışmanın eseri. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Milli Savunma Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve TBMM Meclis Başkanımız konuyu bizzat takip ettiler. Milletvekillerimiz destek verdi. El birliğiyle yapılan devasa ve kalıcı bir eser oldu” dedi.

Millet Bahçesi'nin şuan için ilk etabının tamamlandığını, bir sonraki dönemde ise ikinci etap çalışmalarına başlanacağını da açıklayan Yüksel, Malkara ile Altınova arasında bulunan alanda ikinci etabın çalışmaların yapılacağını belirterek, "Bazı şeyler istikrar ile söz konusu. İdarenizde istikrar varsa çalışma azminizi kaybetmiyorsanız bazı şeyler çok hızlı yürüyebiliyor. Süleymanpaşa'nın nefes alacağı bir yere ihtiyacı vardı. İçeri doğru büyümüş ve eski bir yerleşim yeri Süleymanpaşa. Son yıllarda dışarıya doğru açılıyor. Millet Bahçesi şehrin hava alabileceği çok büyük yatırım oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şehrimiz ve hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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