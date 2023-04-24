BIST 5.027
DOLAR 19,40
EURO 21,39
ALTIN 1.236,76
HABER /  POLİTİKA

Devlet Bahçeli: Kurtuluş Savaşı zamanı soğan edebiyatı mı vardı?

Devlet Bahçeli: Kurtuluş Savaşı zamanı soğan edebiyatı mı vardı?

Kastamonu'da konuşan MHPlideri Devlet Bahçeli Millet İttifakı'na "soğan" göndermesi yaptı. Bahçeli, "Kurtuluş Savaşı zamanı soğan edebiyatı mı vardı?" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep bozgunculuğuna soyunmuştur. İç barış ve huzur ortamını tahrip etmeyi can simidi olarak görmektedir. Terörist Demirtaş ve Sarosçu Kavala'yı serbest bırakacağını açıklamıştır. Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu ile yan yanadır" dedi.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temalı açık hava toplantısında konuştu. "Sinsi planları bozacağız" diyen Bahçeli şunları söyledi:

- Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı biten köy evlerinin teslim töreninde umut dolu geleceğimizin aydınlığını gördük. Sözümüz sözdür, hiçbir insanımızı açıkta bırakmayacağız. Türkiye'nin önü açıktır. Ülkemiz bir yol kazasına mahkum olmamalıdır. Yazılan dış menşeli senaryolara çığ gibi tepkiler gelmelidir.

- Şu sorularıma okkalı bir cevap veriniz. Sel ve su baskınlarını istismar edenleri 14 Mayıs'ta şaşkına çevirecek misiniz? Nerede bu devlet diye maksatlı soru soranlara dünyanın kaç bucak olduğunu öğretecek misiniz? Bu evetlerin sayesinde sinsi planları bozacağız."

O zamanı soğan edebiyatı mı vardı?

Bahçeli konuşmasında muhalefete "soğan" göndermesi yaptı. Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleyi hatılatan Bahçeli, "Tarihin her zorlu döneminde Kastamonu vatanına sahip çıktı. Kastamonu zillet karşısında hiçbir zaman duyarsız kalmadı. Eziyet karşısında suskunluğa gömülmedi. Zillet çatısı altında toplananlar bu gerçeklerden bihaberdir. Dikkat edin o tarihlerde soğan edebiyatı yapan, patates tantanası çıkaran yoktu. O tarihlerde bir lokma kuru ekmekle öğün geçirenler, vatanımızı geçmeyi hedefleyen işgalcilere inanç ve iradeyle direnmişlerdi. Elde yok, avuçta yok ama bir vatan bir bayrak, bir bağımsızlık aşkı vardı. Kahramanlarımızın iliklerine kadar işlemişti" dedi.

Kılıçdaroğlu mezhep bozgunculuğuna soyundu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep bozgunculuğuna soyunmuştur. İç barış ve huzur ortamını tahrip etmeyi can simidi olarak görmektedir. Terörist Demirtaş ve Sarosçu Kavala'yı serbest bırakacağını açıklamıştır. Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu ile yan yanadır" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'li bilim adamları Malatya'yı deprem için uyardı! 6.8 şiddetinde deprem olabilir...
ABD'li bilim adamları Malatya'yı deprem için uyardı! 6.8 şiddetinde deprem olabilir...
Çorum'da feci kaza! Gören telefona sarılıp ihbar etti ölenler var
Çorum'da feci kaza! Gören telefona sarılıp ihbar etti ölenler var
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kırıkkale Kavşağının bayram bilançosu! Tatilde kaç araç geçti, ne kadar ceza kesildi?
Kırıkkale Kavşağının bayram bilançosu! Tatilde kaç araç geçti, ne kadar ceza kesildi?
İstanbul Havalimanı yine rekor kırdı. Günlük uçuş ve yolcu sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı
İstanbul Havalimanı yine rekor kırdı. Günlük uçuş ve yolcu sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı
2023-2024 eğitim öğretim yılında okullar erken mi açılacak? Bakan Mahmut Özer açıkladı
2023-2024 eğitim öğretim yılında okullar erken mi açılacak? Bakan Mahmut Özer açıkladı
Tekirdağ'da inşa edilen Trakya'nın en büyük Millet Bahçesi bitmek üzere
Tekirdağ'da inşa edilen Trakya'nın en büyük Millet Bahçesi bitmek üzere
ABD Başkanı Biden yine 'Ermeni Soykırımı' dedi! Türkiye: Siyasi şarlatanlar devrede...
ABD Başkanı Biden yine 'Ermeni Soykırımı' dedi! Türkiye: Siyasi şarlatanlar devrede...
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş iktidarı topa tuttu! Camide miting mi olur! Yapmak için 15 Mayısı niye bekliyorsunuz
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş iktidarı topa tuttu! Camide miting mi olur! Yapmak için 15 Mayısı niye bekliyorsunuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Esnafımız aynı cins ticari taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Esnafımız aynı cins ticari taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek
Kırşehir'de kilosu 500 lirayı bulan 'Keme' çıktı
Kırşehir'de kilosu 500 lirayı bulan 'Keme' çıktı
Saç ekimi için ideal mevsim hangisi?
Saç ekimi için ideal mevsim hangisi?