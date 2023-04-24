Devlet Bahçeli: Kurtuluş Savaşı zamanı soğan edebiyatı mı vardı?

Kastamonu'da konuşan MHPlideri Devlet Bahçeli Millet İttifakı'na "soğan" göndermesi yaptı. Bahçeli, "Kurtuluş Savaşı zamanı soğan edebiyatı mı vardı?" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep bozgunculuğuna soyunmuştur. İç barış ve huzur ortamını tahrip etmeyi can simidi olarak görmektedir. Terörist Demirtaş ve Sarosçu Kavala'yı serbest bırakacağını açıklamıştır. Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu ile yan yanadır" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temalı açık hava toplantısında konuştu. "Sinsi planları bozacağız" diyen Bahçeli şunları söyledi:

- Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı biten köy evlerinin teslim töreninde umut dolu geleceğimizin aydınlığını gördük. Sözümüz sözdür, hiçbir insanımızı açıkta bırakmayacağız. Türkiye'nin önü açıktır. Ülkemiz bir yol kazasına mahkum olmamalıdır. Yazılan dış menşeli senaryolara çığ gibi tepkiler gelmelidir.

- Şu sorularıma okkalı bir cevap veriniz. Sel ve su baskınlarını istismar edenleri 14 Mayıs'ta şaşkına çevirecek misiniz? Nerede bu devlet diye maksatlı soru soranlara dünyanın kaç bucak olduğunu öğretecek misiniz? Bu evetlerin sayesinde sinsi planları bozacağız."

O zamanı soğan edebiyatı mı vardı?

Bahçeli konuşmasında muhalefete "soğan" göndermesi yaptı. Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleyi hatılatan Bahçeli, "Tarihin her zorlu döneminde Kastamonu vatanına sahip çıktı. Kastamonu zillet karşısında hiçbir zaman duyarsız kalmadı. Eziyet karşısında suskunluğa gömülmedi. Zillet çatısı altında toplananlar bu gerçeklerden bihaberdir. Dikkat edin o tarihlerde soğan edebiyatı yapan, patates tantanası çıkaran yoktu. O tarihlerde bir lokma kuru ekmekle öğün geçirenler, vatanımızı geçmeyi hedefleyen işgalcilere inanç ve iradeyle direnmişlerdi. Elde yok, avuçta yok ama bir vatan bir bayrak, bir bağımsızlık aşkı vardı. Kahramanlarımızın iliklerine kadar işlemişti" dedi.

Kılıçdaroğlu mezhep bozgunculuğuna soyundu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep bozgunculuğuna soyunmuştur. İç barış ve huzur ortamını tahrip etmeyi can simidi olarak görmektedir. Terörist Demirtaş ve Sarosçu Kavala'yı serbest bırakacağını açıklamıştır. Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu ile yan yanadır" dedi.