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ABD'li bilim adamları Malatya'yı deprem için uyardı! 6.8 şiddetinde deprem olabilir...

ABD'li bilim adamları Malatya'yı deprem için uyardı! 6.8 şiddetinde deprem olabilir...

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri inceledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Malatya'yı yeni bir deprem bekliyor. Malatya’nın Pütürge ilçesine işaret eden uzmanlar, ilçe hattından geçen fayda kayma yaşanabileceğini tespit etti.

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Kahramanmaraş merkezli depremleri inceleyen araştırmacılar, sarsıntılara neden olan fay hattının başka bir depremi tetikleyebileceğini açıkladı. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri inceledi. 

6.8 şiddetinde deprem olabilir...

Jeofizikçiler, sarsıntılara sebep olan fay hattının bir bölümünde kırılma meydana gelmediğini ve sıkılaşmanın tespit edildiğini açıkladı. ABD'li bilim insanları, bu durumun başka bir depremi tetikleyebileceğini kaydetti. Bilim insanları, bu durumun 6,8 büyüklüğünde bir sarsıntıya neden olabileceğini söyledi.

Zamanını değil yerini biliyoruz: Malatya

Jeofizikçi Sylvain Barbot, “Zamanlamasını bilmiyoruz ancak nerede olabileceğini biliyoruz" dedi. Malatya’nın Pütürge ilçesine işaret eden uzmanlar, ilçe hattından geçen fayda kayma yaşanabileceğini tespit etti. Sarsıntıların ardından yıkılan ve zarar gören binaları incelediklerini söyleyen Barbot, şu ifadeleri kullandı:

Yazılandan daha fazla sarsıntı üretebilir

“Enkazın fotoğraflarından gördüğümüz şey, betonun kendisinin bile parçalandığıydı. Bu deprem, bina yönetmeliklerinde öngörülenden daha fazla sarsıntı üretebilir ancak daha fazla araştırma yapmadan bilemeyiz.”

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