2023 seçimine 20 gün kala ORC'den son anket! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu daha çok oy artırdı? İYİ Parti ve Memleket Partisi eriyor
ORC Araştırma, 14 Mayıs seçimine 20 gün kala yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal kılıçdaroğlu seçimi ilk turda bitirmeye yaklaşırken, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın oy oranları ne durumda? İşte çarpıcı sonuçlar...
2018 seçimlerini en doğru tahmin eden şirketlerden birisi olan ancak son dönemdeki anketleriyle ilgili tartışmalar bulunan ORC Araştırma, seçime 20 gün kala 19-22 Nisan tarihleri arasında yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. ORC'nin 7-11 Nisan anketiyle son anket arasında ne kadar fark var? Kim oyunu artırdı kimin oyu düştü?.. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter mi?.. Hangi ittifakın oy oranı ne kadar? İşte RC'nin son anketinden dikkat çeken sonuçlar...
ORC Araştırma'nın 19-22 Nisan tarihleri arasında yaptığı ankette vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 32.8'i AK Parti cevabı verirken yüzde 28.6'sı ise CHP dedi. İYİ parti yüzde 15.1 ile üçüncü sırada HDP ise yüzde 9.3 ile dördüncü sırada yer aldı. MHP diyenler yüzde 6.3 çıkarken, Memleket Partisi'nin oy oranı yüzde 2.7 çıktı. ORC anketine göre TİP'in oy oranı yüzde 1.4, Yeniden Refah Partisi ise 1.2 oldu...
ORC'nin son anketine göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 41.3 o çıkarken, Millet İttifakı'nın o oranı yüzde 43.7 çıktı. HDP ve TİP'in başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 10.7 oy oranına ulaştı.
ORC anketine katılanlara "Bu pazar seçim olsa oyunu hangi adaya verirdiniz?" diye de soruldu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankete katılanların yüzde 49.3'ü oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğini söylerken, yüzde 42.4'ü de tercihlerinin Recep Tayyip Erdoğan olacağını söyledi. Muharrem İnce yüzde 6.1'de kalırken, Sinan Oğan yüzde diyeler yüzde 2.2 oldu.