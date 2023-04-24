2023 seçimine 20 gün kala ORC'den son anket! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu daha çok oy artırdı? İYİ Parti ve Memleket Partisi eriyor

2018 seçimlerini en doğru tahmin eden şirketlerden birisi olan ancak son dönemdeki anketleriyle ilgili tartışmalar bulunan ORC Araştırma, seçime 20 gün kala 19-22 Nisan tarihleri arasında yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. ORC'nin 7-11 Nisan anketiyle son anket arasında ne kadar fark var? Kim oyunu artırdı kimin oyu düştü?.. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter mi?.. Hangi ittifakın oy oranı ne kadar? İşte RC'nin son anketinden dikkat çeken sonuçlar...