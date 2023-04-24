Türkiye'de bir ilk! Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan attı! Canlı yayında Togg kredisi fırçası...

Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Bursa'nın Gemlik ilçesinde atıldı. Togg fabrikasında her 3 dakikada bir araç üretildiğini belirten Erdoğan, batarya farikasının 2024 yılında üretime başlayacağını duyurdu. Erdoğan, kamu bankalarının Togg almak isteyenlere aracın fiyatının yüzde 50'si kadar krediyi 18 ay vade ile vereceğini açıkladı. Gelen uyarı üzerine ise "Yanlış söyleyenler neden benim etrafımda ya" diye kızdı.

Abone ol

Yerli otomobil Togg'un seri üretim ve satış sürecinin başlamasının ardından elektrikli otomobillerin en önemli parçası olan batarya konusunda da tarihi bir adım atıldı Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atıldı... İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

- Bugüne kadar ülkemize yaptığımız teknoloji yatırımları ve insan kaynağı yatırımlarının meyvesini topluyoruz.

- TCG Anadolu’nun ardından, savunma sanayi atılımlarımıza dün bir yenisini daha ekledik. Yeni Altay tankımızı testleri yapılmak üzere dün Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik.

- Togg, hikayesi ve özellikleriyle hiç de sıradan değildir. Türkiye giderek gelişen elektrikli otomobil sektöründe artık ben de varım demiştir.

- Togg yıpratma kampanyalarının muhattabı oldu. Devrim otomobillerini garaja hapsetmek için neler yapıldıysa, çok daha fazlası Togg için uygulandı. Binlerce mühendisimiz bu proje için gönülden, gece gündüz çalışırken birileri bunu karalamak için uğraştı.

Her 3 dakikada bir araç üretiliyor

- Burada her 3 dakikada 1 araç üretiliyor. 2025 yılından itibaren Togg’u ihraç edip tüm dünyaya satacağız.

- Muhalefet, Togg’un fabrikasını bir kez bile ziyaret edemedi. Altında Türk mühendislerinin imzası olan bu aracı yarım ağızla dahi olsa tebrik etmediler. Biz otomotiv sektöründe yaşanan dönüşümü görerek vizyoner bir adım attık ve Türkiye’nin otomobilini elektrikli yaptık.

- Elektrikli araçlar, hızlı şarj istasyonu destek programı kapsamında 81 ilimizde bin 572 şarj istasyonu kurulumuna destek verdik. Hızlı şarj noktası 700 adedi aştı.

- Hem yerli teknolojileri geliştirerek hem de uluslararası yatırımları ülkemize çekerek bu alanda söz sahibi olmayı hedefliyoruz. İşte bugün Türkiye’nin dünya çapında elektrikli otomobil bataryalarında söz sahibi olmasını sağlayacak önemli bir yatırımın temelini atıyoruz.

Türkiye az sayıda ülkede olanı yapıyor

- Bugün inşasına başalanan tesisle 2026 itibariyle yüksek nikel içerikli batarya modülleri üreten entegre bir tesis haline gelecek. Böylelikle Türkiye az sayıda ülkede var olan bir tesise de sahip olacaktır.

- Geliştireceği fikri mülkiyet hakları ve nitelikli istihdamla bu tesis ülkemize büyük bir katkı sağlayacak.

Milli gelire 30 milyar Euro katkı

- Siro, istihdama 7 bin çalışanla destek verecektir. Siro 10 yılda GSYH’ye 30 milyar euro, cari açığın azaltılmasına 10 milyar euro katkıda bulunacak.

- Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak bu yatırımları destekliyoruz. Bu desteğimizi 30 milyar TL sabit yatırım tutarıyla ülkemizin en etkili teşviklerinden birini yaparak gösterdik. Türkiye’yi üretim üssü yapmak için gece gündüz çalışıyoruz.

- Bunun yolu özel sektörün öncülüğünde bir ekosistem oluşturmaktan geçiyor. Kamunun teşvik ve destekleriyle özel sektörün büyümesine asıl mesaimizi vereceğiz. Yeni yollar, tüneller, köprüler, hızlı tren hatları ve havalimanları yapacağız.

Bu hayali beton değil ha...

- Temel betonumuz geldi, hayrolsun inşaallah. 2024'te ilk üretim başlayacak. Bu fabrikanın şu anda temelini atmış bulunuyoruz. Bu hayali beton değil ha şu anda görüyorsunuz.

Togg kredisiyle ilgili fırça...

- Kamu bankaları Togg'un satışında yüzde 50'ye kadar 18 ay vade ile kredi verecek. Nasıl iyi mi? Aynen ev alır gibi Togg'u da aynen bu şekilde alabileceksiniz.

- (Gelen uyarı üzerine) Yanlış söyleyenler neden benim etrafımda ya. Şimdi ben Manisa'da bugün gerçeğini söylerim. Orada kamu bankalarının Genel Müdürleriyle bir görüşürüm, ondan sonra da açıklamayı daha farklı bir şekilde yaparım.