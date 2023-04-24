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Kimse ne olduğunu anlayamadı! Sinir krizi geçiren kadın robota saldırdı: O anlar kamerada!

ÇİN’in Jiangsu eyaletinde Xuzhou Tıp Fakültesinde bir kadın sinir krizi geçirerek hastanedeki robota sopayla saldırdı.

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Çin’in Jiangsu eyaletinde yer alan Xuzhou’da bulunan Xuzhou Tıp Fakültesinde dün bir kadın, sinir krizi geçirerek hastanede hizmet veren robota sopayla saldırdı.

Çevredekileri tarafından kaydedilen görüntülerde, elindeki sopayla robota defalarca vuran kadının çevredekilere bağırdığı ve yanına kimsenin yaklaşmadığı görüldü.

Polis olay hakkında soruşturma başlatırken, kadının robota neden saldırdığı henüz bilinmiyor.

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