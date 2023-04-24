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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri duyurmuştu! Bakan Nureddin Nebati detayları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri duyurmuştu! Bakan Nureddin Nebati detayları açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği düzenlemenin detaylarını açıkladı. Nebati, "Ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan, motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobiller kapsama alınacak, destekten yararlanacak diğer araçların detayları, yasal düzenlemeyle netleşecek." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnaftan aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV alınmayacağı müjdesini verdi. Bakan Nebati de bu müjdenin detaylarını anlattı.

Nebati, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği düzenlememiz kapsamında taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığında yetkilendirilmek suretiyle faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, sahip oldukları ve faaliyetlerinde kullandıkları taşıtları aynı cins taşıtlar ile yeniledikleri takdirde bu taşıtların alımı sırasında ÖTV ödemeyecek." dedi.

Söz konusu destek için yasal düzenleme hazırlığı yaptıklarını vurgulayan Nebati, "Ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobiller kapsama alınacak, söz konusu desteğimizden yararlanacak diğer araçların detayları, hazırlıklarını yaptığımız yasal düzenlemeyle netleşecek." diye konuştu.

Nebati, AK Parti hükümetlerinin daha önce de taksi ve dolmuş esnafı başta olmak üzere birçok vatandaşa ÖTV indirimi sağladığını anımsatarak, şehir içi taksi ve dolmuş başta olmak üzere, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine 2016 yılında da ÖTV indirimi sağlandığına dikkati çekti.

Nebati "Şimdiden ekmek teknesi olan aracını yenileyecek esnafımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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