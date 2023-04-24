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Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen tenis turnuvasında kazananlar belli oldu

Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen tenis turnuvasında kazananlar belli oldu

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen turnuvada dereceye girenler belli oldu.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, düzenlenen Head & Shoulders Cup 2023, oynanan final mücadelelerinin ardından tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından; 8-9 Yaş Tekler, 10-12-14-16 Yaş ve 13+Tekler, Çiftler ve Karışık Çiftler kategorilerinde düzenlenen ve 5 Nisan’da başlayan turnuvada dereceye girenler kupalarına kavuştu.
Turnuvada dereceye giren isimler şu şekilde:
8 Yaş
1. Karan Karakaşlı
2. Hasan Aren Çakartaş

9 Yaş Kızlar
1. Hera Türcan
2. Mania Bagheri

9 Yaş Erkekler
1. Aren Yumurtacıoğlu
2. Alexandr Konev

10 Yaş Kızlar
1. Anastasııa Elshina
2. Hera Türcan

10 Yaş Erkekler
1. Poyraz Vural
2. Emre Aleks Kural

12 Yaş Kızlar
1. Girne Umut Yerebakan
2. Vera Gazi

12 Yaş Erkekler
1. Baran Başaran
2. Deniz Hüseyin Önen

14 Yaş Kızlar
1. Almira Akşahin
2. Girne Umut Yerebakan

14 Yaş Erkekler
1. Enver Ada Gençel
2. Kaya Halkseven

16 Yaş Kızlar
1. Ekin Karasu
2. Sahil Ece Yerebakan

16 Yaş Erkekler
1. Toprak Berkol
2. Konstantin Kan

13+ Kadınlar
1. Şengül Tilki
2. Oksana Piddubna

13+ Erkekler
1. Djamal Mokhamed Akhmed
2. Kaan Dönmez

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