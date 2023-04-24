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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız futbolcu derbide forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız futbolcu derbide forma giyemeyecek

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde siyah-beyazlı ekibe kötü haber geldi. Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başlayan Kara Kartal'da Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi.

Cezayirli yıldız Ümraniyespor maçında kasığında ağrı hissetti ancak maçı bu şekilde tamamladı. Geçtiğimiz günlerde kulüp doktorları kontrollerini gerçekleştirdi.

30 yaşındaki ismin Galatasaray derbisinde oynama ihtimalinin olmadığı belirtilirken, kasığında yırtık tespit edilen Rachid Ghezzal'ın sahalardan 1 ay uzak kalacağı öğrenildi.

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