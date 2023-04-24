Sivasspor deplasmanda Antalyaspor'a iki attı, üç aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Antalyaspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri 4. dakikada Mustapha Yatabare ve 22. dakikada Gradel'in attığı penaltı golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Antalyaspor'un tek golünü 48. dakikada Sam Larsson kaydetti.

Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan Sivasspor puanını 37'ye çıkardı. 3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Antalyaspor ise 33 puanda kaldı.

Max Gradel gol sayısını 9 yaptı

DG Sivasspor’un tecrübeli oyuncusu Max Gradel, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 9’a yükseltti.

Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor'da Max Gradel, müsabakanın 22. dakikasında penaltıdan topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki 9. golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Gradel, golden sonra sevinç yaşadı.

35 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Süper Kupa, Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere 38 maçta görev aldı. 9 kez sarı kart gören Gradel, 2 kez de kırmızı kart gördü. Gradel kırmızı-beyazlı forma altında 2 bin 876 dakikada oyunda kaldı.

Mustapha Yatabare 8 hafta sonra golle tanıştı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Antalyaspor’u 2-1 yenen Sivasspor'da karşılaşmada rakip fileleri havalandıran Mustapha Yatabare, ligde 8 hafta aradan sonra golle tanıştı.

37 yaşındaki Malili futbolcu ayrıca, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını 12’ye yükseltti. Yatabare 12 golün 3’ünü UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde, 3’ünü ise Türkiye Kupası’nda attı.