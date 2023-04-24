Millet İttifakı tehditlere erken başladı! Davutoğlu tarih verdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk ekranlarında çıktığı programda tehditler savurdu. Hakimler ve savcılara gözdağı veren Ahmet Davutoğlu'nun sözlerini İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık YouTube hesabında değerlendirdi.

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14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçimlerine çok az bir süre kala Millet İttifakı'nda yer alan partilerden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk'te yayınlanan Kübra Par'la Açık ve Net programına katıldı. Daha seçimleri kazanmadan hatta halasını bile Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye ikna edemeyen Ahmet Davutoğlu açık açık Cumhur İttifakı’nı destekleyenleri, savcıları, hakimleri tehdit etti. 20 Mayıs tarihine dikkat çeken Davutoğlu'na göre 15 Mayıs'tan sonra Cumhur İttifakı ve destekleyenler ülkeden kaçacak.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube hesabından yaptığı açıklamada Davutoğlu'nun bu tehditlerini değerlendirdi.