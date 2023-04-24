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Başakşehir'den deplasmanda Giresunspor'a farklı tarife!

Başakşehir'den deplasmanda Giresunspor'a farklı tarife!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir deplasmanda Giresunspor'u 4-2 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Giresunspor sahasında Başakşehir'i konuk etti. Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 4-2 kazandı. 

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 16 ve 35. dakikalarda Janujaz ile 25 ve 45+2. dakikalarda Figueiredo kaydetti. Giresunspor'un gollerini 63 ve 90. dakikalarda Borja Sainz attı. 

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 48'e yükseltirken Giresunspor, 27 puanda kaldı. 

Başakşehir gelecek hafta normal fikstüre göre Hatayspor'la oynayacaktı. Hatayspor'un ligden çekilmesinden dolayı Başakşehir'in hanesine doğrudan 3 puan yazılacak. Giresunspor ise haftaya deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada konuk ekip öne geçti. Szysz'in sol kanattan yaptığı ortada Giresunspor defansının uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışındaki Januzaj'ın önünde kaldı. Januzaj'ın sert şutu köşeden ağlara gitti. 0-1

18. dakikada Giresunspor atağında Bajic'in pasında Sergio ceza sahasına girdi ve çaprazdan yaptığı sert şutta top yandan auta gitti.

23. dakikada Kuwas'ın defansın arkasına attığı topla buluşan Borja Sainz vuruşunda Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.

25. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Szysz'in Giresunspor defansının arkasına gönderdiği uzun topa Figueiredo hareketlendi. Ceza sahası dışında kaleci Onurcan Piri'nin sektirdiği top Figueiredo'nun önünde kaldı ve bu oyuncu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-2

35. dakikada fark üçe çıktı. Aleksic'in ceza sahası içerisinde yerden çıkarttığı topa boş pozisyonda bulunan Januzaj dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

45+2. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Januzaj'ın yerden çıkarttığı topa Figueiredo dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Figueiredo'nun defansın arkasına attığı ara pasında Aleksic, kaleci Ferhat Kaplan karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top üstten auta gitti.

63. dakikada Giresunspor golü buldu. Edgar Ie'nin hatalı pasıyla ceza sahasına giren Borjia Sainz'ın vuruşunda top köşeden ağlara gitti: 1-4

81. dakikada Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta Medipol Başakşehir ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Borjia Sainz'in sert şutunda top yan direkten döndü.

90. dakikada Giresunspor farkı ikiye indirdi. Murat Cem Akpınar'ın sol kanattan ortasında Sergio'nun vuruşu kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Borjia Sainz dönen topa düzgün vuruşuyla golü buldu: 2-4

Karşılaşma konuk ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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