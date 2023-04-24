Fenerbahçe şampiyonluk yolunda fırsat tepti! 6 gollü maçta uzatmalarda yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile berabere kaldığı haftada puan farkını 4'e düşürme fırsatını tepen sarı-lacivertliler 2-0 geçtiği maçta 3-3 berabere kalarak sahadan 1 puan ile ayrıldı. İşte detaylar...

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Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

Karşılaşmada Fenerbahçe, 25 ve 51. dakikalarda Arda Güler'in golleriyle 2-0 öne geçti. İstanbulspor, 57 ve 66. dakikalarda Ethemi'nin golleriyle skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Joao Pedro sahneye çıktı Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçiren golü kaydetti. Maçın 90+6. dakikasında Eze attığı golle bir kez daha eşitliği getirdi ve karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 64'e, İstanbulspor ise 29'a yükseltti. Fenerbahçe karşılaşmadan galibiyetle ayrılsaydı lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 4'e düşürecekti.

Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. İstanbulspor da sahasında Giresunspor'u konuk edecek.

Jesus’tan kadroda 5 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, önceki hafta oynadıkları Başakşehir maçına göre 5 farklı isme İstanbulspor karşısında görev verdi.

Başakşehir karşısında 11’de sahaya çıkan Oosterwolde, Arao, Rossi, Crespo ve İrfan Can Kahveci’nin yerine Alioski, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor ve Joao Pedro yer aldı. Fenerbahçe’nin İstanbulspor karşısındaki 11’i şu şekilde:

"İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Szalai, Alioski, İsmail Yüksek, Arda Güler, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Pedro ve Valencia."

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada sol taraftan Mert Hakan’ın kullandığı korner sonrası kafalardan seken topa Szalai’in yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

25. dakikada Emre Mor’un ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Alp, topu oyun alanına çeldi. Pozisyonu takip eden Arda Güler altı pas çizgisi önünden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak sağ kale direğine de çarparak filelere gitti. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Mert Hakan’ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazdan Arda Güler’in sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 2-0

53. dakikada İstanbulspor atağında Eze’nin çalımlarla ceza sahası içine girip sol ayağı ile yaptığı pozisyonda top savunmada Ferdi Kadıoğlu’nun eline temas etti. VAR uyarısını dikkate alan hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada penaltı atışını kullanmak üzere Ethemi’nin sağ ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci İrfan Can’ın sağından filelerle buluştu. 2-1

66. dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında topla buluşan Ethemi’nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, savunmaya da çarparak filelerle buluştu. 2-2

69. dakikada sol taraftan Alioski’nin ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Valencia’nın kafa vuruşu sonrası top, sol kale direğinin hemen yanından auta gitti.

71. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Valencia’nın ceza sahası içi sol çaprazdan içeri çevirdiği pasta kale önünde Joao Pedro’nun dokunuşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2

90+6. dakikada Emir Kaan'ın sağ taraftan açtığı ortada yakın direkte kafa vuruşunu yapan Eze, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-3