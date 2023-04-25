İYİ Parti'de kavga çıktı! Aytun Çıray suçladı Musavvat Dervişoğlu 'musibet sen kimsin ki' deyip saydırdı

İYİ Parti'de Aday listelerine tepki göstererek milletvekilliği adaylığından çekilen İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan parti yönetimine ağır suçlamalar geldi. İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, adını anmadan Çıray'a, "Musibet, sen kimsin ki İyi Parti'ye zarar verebilesin" diye çıkıştı.

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14 Mayıs seçimlerine az bir süre kalıren İYİ Parti'nin son günlerde yaşadığı oy kaybı anketlere de yansımaya başladı. Milletvekili aday listelerine tepki göstererek milletvekili adaylığından çekilen İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya üzerinden parti yönetimine ağır suçlamalar yöneltti. İYİ Parti'nin cevabı ise daha sert oldu.

İşte İYİ Parti'nin düşüş nedenleri

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisindeki oy düşüşünün nedenlerini şöyle sıraladı:

Afyon olayı

Merkez parti olup olmama konusunda zigzaglar

Ömer'in yolu

Lideri kadın olan bir partide "bacıya" küfür

Masa süreçlerinin yönetilememesi

Asla masadan kalkmam deyip kalkmak

Derin güven kaybı

Liste felâketi



Çok düştük toparlayamıyoruz

Aytun Çıray kendisine yöneltilen "Masaya dönüldükten önce ve sonra arasında yaptırdığınız anketlerde nasıl bir değişim var?" sorusuna ise "Çok düştük toparlayamıyoruz" yanıtını verdi.

İYİ Parti'den Çıray'a cevap TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi. Dervişoğlu, adını anmadan, ancak daha önce üyesi olduğu partileri sayarak tarif ettiği Çıray'a, "Sen kimsin ki İyi Parti'ye zarar verebilesin" dedi. Dervişoğlu, daha önce DYP, ANAP ve CHP'de siyaset yapan Aytun Çıray'ı, Twitter hesabından paylaştığı ağır ifadelerle eleştirdi. İşte o paylaşım...

"DYP’de siyaset yaptın DYP’li, ANAP’ta siyaset yaptın ANAP’lı, CHP’de siyaset yaptın CHP’li hiç olmadın. Vekillik koparabilmek için MHP ve AK Parti’de de bulunmak istedin ama beceremedin. İYİ Parti’de ise zaten en başından itibaren sadece problem oldun. Siyaset yaptığın partilerde şahsına kefil olacak 5’er kişi bul sonsuza kadar susacağım. Ne yaparsan yap, bu zamana kadar herhangi bir faydana şahit olmadığımızdan, vermeyi planladığın zarardan asla endişe duymayız. Ayrıca sen kimsin ki, İYİ Parti’ye zarar verebilesin? Merak etme 14 Mayıs akşamı, hem bu ceberrut iktidardan, hem de senin gibi bir musîbetten kurtulmanın bayramını yaşayacağız."