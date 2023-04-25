BIST 5.023
DOLAR 19,41
EURO 21,46
ALTIN 1.243,89
HABER /  GÜNCEL

Diyarbakır Barosu'na terör baskını! 100'den fazla kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Barosu'na terör baskını! 100'den fazla kişi gözaltına alındı

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile sabah saatlerinde terör polisi, eş zamanlı yüzlerce adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında Diyarbakır Barosu ve STK’ların bulunduğu farklı meslek gruplarına üye 100’ü aşkın kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri eş zamanlı yüzlerce adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında Baro ve STK’ların bulunduğu farklı meslek gruplarına üye 100’ü aşkın kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır' merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, eleman kazandıran, hukuki destek veren, propagandasını yapan, 60'a yakın sokak eylemini gerçekleştirenlere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında avukatlar ve HDP önünde evlat nöbetini sürdüren 4 ailenin çocuklarını dağa kaçıran şüphelilerin de gözaltına alındığı operasyon devam ediyor..

Diyarbakır Baro Başkan Yardımcısı Mehdi Özdemir, “Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 150’e yakın gözaltı var. Operasyon halen devam ediyor. Gözaltılar devam ediyor. Birçok avukat arkadaşımızın bürolarında aramalar sürüyor. Şuana kadar bir gerekçe belirtilmiyor. Bize sunulan bir gerekçe yok. Farklı meslek gruplarına yönelik bir operasyon. Aralarında STK temsilcileri var. Genel yürütülen bir soruşturma” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'de kavga çıktı! Aytun Çıray suçladı Musavvat Dervişoğlu 'musibet sen kimsin ki' deyip saydırdı
İYİ Parti'de kavga çıktı! Aytun Çıray suçladı Musavvat Dervişoğlu 'musibet sen kimsin ki' deyip saydırdı
Numan Kurtulmuş'a "Seçimde kaybetmeye hazır mısınız" diye soruldu! İşte Kurtulmuş'un verdiği cevap
Numan Kurtulmuş'a "Seçimde kaybetmeye hazır mısınız" diye soruldu! İşte Kurtulmuş'un verdiği cevap
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Endonezya açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Endonezya açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Sivasspor deplasmanda Antalyaspor'a iki attı, üç aldı!
Sivasspor deplasmanda Antalyaspor'a iki attı, üç aldı!
TBMM Başkanı Şentop'tan Rum temsilcisine tokat gibi cevap: Senin yaşın yetmez!
TBMM Başkanı Şentop'tan Rum temsilcisine tokat gibi cevap: Senin yaşın yetmez!
Meral Akşener'den 'mermi kovanı' açıklaması! "Erdoğan'a bir mesajdı tehdit olarak değil"
Meral Akşener'den 'mermi kovanı' açıklaması! "Erdoğan'a bir mesajdı tehdit olarak değil"
Fenerbahçe şampiyonluk yolunda fırsat tepti! 6 gollü maçta uzatmalarda yıkıldı
Fenerbahçe şampiyonluk yolunda fırsat tepti! 6 gollü maçta uzatmalarda yıkıldı
Bakan Çavuşoğlu canlı yayında son durumu açıkladı! Sudan'dan bin 490 kişi yola çıktı
Bakan Çavuşoğlu canlı yayında son durumu açıkladı! Sudan'dan bin 490 kişi yola çıktı
Millet İttifakı tehditlere erken başladı! Davutoğlu tarih verdi
Millet İttifakı tehditlere erken başladı! Davutoğlu tarih verdi
Başakşehir'den deplasmanda Giresunspor'a farklı tarife!
Başakşehir'den deplasmanda Giresunspor'a farklı tarife!
İstanbul'da feci ölüm! Başına beton parçası düştü, kanlar içinde yere yığıldı! Kız kardeşi olayı görünce...
İstanbul'da feci ölüm! Başına beton parçası düştü, kanlar içinde yere yığıldı! Kız kardeşi olayı görünce...