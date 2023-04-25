Seçime günler kala 'lider' anketi! Hangi liderle çay içmek istersiniz?..

14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine günler kala liderlerin oy oranı tartışılırken Optimar Araştırma vatandaşa "Hangi liderle oturup çay içmek isterdiniz?" diye sordu. İşte cevaplar...

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14 Mayıs seçimlerine 19 gün kala hangi liderin ne kadar oy alacağı gündemdeyken Optimar Araştırma katılımcılarla ilginç bir anket çalışması yaptı. Ankette "Hangi liderle çay içmek istersiniz?" sorusuna yanıt arandı.

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, “Türkiye genelini temsilen 17-20 Nisan tarihlerinde 77 ilde 3002 kişiyle yüz yüze ve telefonla gerçekleştirdiğimiz araştırmada hangi lider ile oturup çay/kahve içerek sohbet etmek istersiniz diye sorduk.” notuyla anketin verilerini paylaştı.

Ankete katılanların yüzde 44.7'si Recep Tayyip Erdoğan cevabı verirken, yüzde 42.4'ü ise Kemal Kılıçdaroğlu cvabı verdi. Hiçbir liderle oturup çay içmek istemeyenlerin oranı ise yüzde 12.9 çıktı.