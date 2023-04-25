Motorine indirim! Benzin ve LPG'ye indirim gelecek mi? 25 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

Araç sahiplerinin gözü kulağı benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili değişimlerde. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 47 kuruş indirim geldi. Benzin ve LPG fiyatlarında ise değişim olmadı.

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Petrol fiyatlarındaki ve dolar kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Araç sahiplerinin gözü kulağı da benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki değişimlerde takılı kalıyor.

Motorine bir haftada ikinci kez indirim yapıldı. Motorinin litre fiyatına dün gece 47 kuruş indirim geldi. Benzin ve LPG fiyatlarında ise bir değişim olmadı. Benzin'e de önümüzdeki günlerde indirim bekleniyor.

İşte indirimli güncel fiyatlar...

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,71 TL’ye, Ankara’da 20,07 TL, İzmir’de 20,15 TL seviyesinde bulunuyor.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,25 TL, Ankara’da TL 21,60 TL, İzmir’de 21,57 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.