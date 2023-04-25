BIST 5.023
DOLAR 19,41
EURO 21,43
ALTIN 1.244,83
HABER /  EKONOMİ

Motorine indirim! Benzin ve LPG'ye indirim gelecek mi? 25 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

Motorine indirim! Benzin ve LPG'ye indirim gelecek mi? 25 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

Araç sahiplerinin gözü kulağı benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili değişimlerde. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 47 kuruş indirim geldi. Benzin ve LPG fiyatlarında ise değişim olmadı.

Abone ol

Petrol fiyatlarındaki ve dolar kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Araç sahiplerinin gözü kulağı da benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki değişimlerde takılı kalıyor. 

Motorine bir haftada ikinci kez indirim yapıldı. Motorinin litre fiyatına dün gece 47 kuruş indirim geldi. Benzin ve LPG fiyatlarında ise bir değişim olmadı. Benzin'e de önümüzdeki günlerde indirim bekleniyor. 

İşte indirimli güncel fiyatlar... 

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,71 TL’ye, Ankara’da 20,07 TL, İzmir’de 20,15 TL seviyesinde bulunuyor.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,25 TL, Ankara’da TL 21,60 TL, İzmir’de 21,57 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan seçim tahmini Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranını paylaştı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan seçim tahmini Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranını paylaştı
Ege Aydan Adnan Menderes ile yasak aşk yaşayan halası Ayhan Aydan'ı anlattı
Ege Aydan Adnan Menderes ile yasak aşk yaşayan halası Ayhan Aydan'ı anlattı
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Ticari araçlarda ÖTV sıfırlanıyor 333 bin liraya sıfır araç hangi araçta ne kadar indirim olacak?
Ticari araçlarda ÖTV sıfırlanıyor 333 bin liraya sıfır araç hangi araçta ne kadar indirim olacak?
Selahattin Demirtaş cezaevinden yeni fotoğraf paylaştı "Size güveniyorum emekçiler"
Selahattin Demirtaş cezaevinden yeni fotoğraf paylaştı "Size güveniyorum emekçiler"
Yarısı devletten kampanyası başvuru tarihler ne zaman 2023, şartlar neler?
Yarısı devletten kampanyası başvuru tarihler ne zaman 2023, şartlar neler?
Ahmet Hakan hem 'çok iyi fikir' dedi hem de 'müsamere havasında' deyip gömdü...
Ahmet Hakan hem 'çok iyi fikir' dedi hem de 'müsamere havasında' deyip gömdü...
Seçime günler kala 'lider' anketi! Hangi liderle çay içmek istersiniz?..
Seçime günler kala 'lider' anketi! Hangi liderle çay içmek istersiniz?..
Diyarbakır merkezli 21 şehirde terör operasyonu! Siyasetçiler, avukatlar, sanatçılar gözaltında
Diyarbakır merkezli 21 şehirde terör operasyonu! Siyasetçiler, avukatlar, sanatçılar gözaltında
İYİ Parti'de kavga çıktı! Aytun Çıray suçladı Musavvat Dervişoğlu 'musibet sen kimsin ki' deyip saydırdı
İYİ Parti'de kavga çıktı! Aytun Çıray suçladı Musavvat Dervişoğlu 'musibet sen kimsin ki' deyip saydırdı
Numan Kurtulmuş'a "Seçimde kaybetmeye hazır mısınız" diye soruldu! İşte Kurtulmuş'un verdiği cevap
Numan Kurtulmuş'a "Seçimde kaybetmeye hazır mısınız" diye soruldu! İşte Kurtulmuş'un verdiği cevap
Endonezya açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Endonezya açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı