Mevlüt Çavuşoğlu'ndan seçim tahmini Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranını paylaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerle ilgili tahminde bulundu. Çavuşoğlu "İlk turda Cumhurbaşkanımız en az yüzde 52’yle kazanacak. AK Parti’de yüzde 41-42'yi geçer." dedi.

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tv100'ün ilgiyle takip edilen Az Önce Konuştum programının konuğu olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerle ilgili Bakan Çavuşoğlu "Seçim sonuçlarını gayet iyi görüyoruz. İlk turda cumhurbaşkanımız tekrar kazanacak. Anketlerde, tabanda böyle söylüyor." dedi.

Seçimlerle ilgili oran da veren Bakan Çavuşoğlu "İlk turda Cumhurbaşkanımız en az yüzde 52’yle kazanacak. AK Parti’de yüzde 41-42'yi geçer. Şu anda o civarlarda gözüküyor ama anketlere baktığımız zaman desteğimiz her geçen gün artıyor. Mecliste 300'ün üzerine inşallah çıkarız. Ben tahminleri gördüğüm tabloya göre yapıyorum, umuda göre yapmıyorum." ifadelerini kullandı.