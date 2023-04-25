Selahattin Demirtaş cezaevinden yeni fotoğraf paylaştı "Size güveniyorum emekçiler"

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Size güveniyorum emekçiler" notuyla yeni bir fotoğrafını paylaştı.

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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğrafını paylaştı. Demirtaş, son paylaşımıyla seçmene yine çağrıda bulundu. "Mühür sende" diyen Demirtaş, "Devran dönsün" ifadelerini de kullandı.

Demirtaş'ın ifadeleri ve paylaştığı fotoğraf şöyle:

"Haydi emekçi kardeşim. Alın terinin hakkını çalanlara derslerini verme zamanıdır çünkü mühür sende, patron sensin. Lütfen oyunu değişim için kullan ki, bu #DevranDönsün artık."