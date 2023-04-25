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Ege Aydan Adnan Menderes ile yasak aşk yaşayan halası Ayhan Aydan'ı anlattı

Ege Aydan Adnan Menderes ile yasak aşk yaşayan halası Ayhan Aydan'ı anlattı

Başbakan Adnan Menderes ile opera sanatçısı Ayhan Aydan'ın yasak aşkını, yeğeni oyuncu Ege Aydan, “Gökay Kalaycıoğlu ile 360 derece” programında anlattı.

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Tanıştıklarında Adnan Menderes 50 yaşındaydı; Aydan 25... Başbakan 20 yıldır evliydi; Aydan 6...  Menderes’in 3 oğlu vardı, Aydan’ın 1...

1951 yılında başlayan tutkulu yasak aşk, bir döneme damga vurdu. Menderes darbeyle devrildi ama ikilinin sevdası hiç bitmedi. Ayhan Aydan, Yassıada mahkemesi başkanına karşı dimdik durdu, 'sevdim ben onu' dedi. Bebek Davası, 13 dava içerisinde beraat ile sonuçlanan tek dava oldu.

360 televizyonunda yayınlanan “Gökay Kalaycıoğlu ile 360 derece” programında Ayhan Aydan'ın yeğeni oyuncu Ege Aydan, halasıyla ilgili merak edilenleri paylaştı.

“Asla konuşulmayacak diye bizi eğittiler”

“Halanızın ağzından o aşkı dinlediniz mi?” sorusuna Aydan, Kritik bir dönem olduğu için bizim ailede bize öğretilen 'bu asla konuşulmayacak, bu kimseye anlatılmayacak.' Bizi bu şekilde eğittiler. O yıllardan sonra asla konuşmadık, hiç bir programda röportajda dillendirmedik. Yaşadıklarımız bizde kaldı halamızın ricasıydı bu. Onu da biz kırmak istemedik.” diye yanıt verdi.

Halasının hayatının dizi olduğunu belirten Aydan, ilk altı bölümü halamın gözü üzerinden ilk aşk hikayesi anlatılırken altıdan sonra Adnan Menderes'in bu ülkede ne yaşadığıyla ilgili hale dönüştü dizi” dedi.

“Halam yürekli kadındı”

Konunun yanlışları ve doğrularıyla sonuçlandığını belirten Aydan, halasının yürekli kadın olduğunu “Evet onu ben sevdim” dediğini ve bunun mahkeme kayıtlarında olduğunu hatırlattı.

“Mutlu bir şekilde vefat etti”

Kalaycıoğlu'nun “Pişmanlıkları ya da keşkeleri var mıydı mutlu mu bu hayattan ayrıldı?” sorusuna Aydan, şu karşılığı verdi:

“Keyifli bir sanat dönemi yaşadı. Mesleğinde de başarılıydı. Etrafında her zaman onu seven insanlar vardı. Mutlu bir hayatı oldu. Mutlu bir şekilde de vefat etti.”

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