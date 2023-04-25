Ticari araçlarda ÖTV sıfırlanıyor 333 bin liraya sıfır otomobil hangi araçta ne kadar indirim olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari aracını yenilemek isteyen esnaftan ÖTV alınmayacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklaması sonrası "Hangi araçta ne kadar indirim olacak?" sorusunun yanıtı merak konusu olurken, uzman isim detayları paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da yaptığı konuşmada ticari aracını yenilemek isteyen esnafın artık ÖTV ödemeyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından "Hangi araçta ne kadar indirim olacak? Otomobil fiyatları ne kadar düşecek?" sorularına yanıt aranmaya başladı.

ÖTV muafiyetinin genişlemesi kararı sonrası değerlendirmelerde bulunan gazeteci Faruk Erdem, ATV Haber'e yaptığı açıklamada otobüslerde ve kamyonlarda yüzde 1, minibüslerde yüzde 9 civarında bir ÖTV olduğunu hatırlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Söz konusu kararın piyasayı canlandıracağını savunan Erdem, esnafın aracını yenilerken cebinde kalacağı ortalama parayı da açıkladı.

Erdem, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

600 bin TL'lik otomobilde 225 bin ÖTV ödenmeyecek

"Otomobillere baktığınız zaman 1600 cc'ye kadar olan otomobillerde geçerli bir muafiyet. Burada yüzde 40-85 arası ÖTV görüyoruz. 600 bin TL'lik aracı almak isteyen esnaf, 225 bin 989 TL'lik ÖTV'yi ödemeyecek. Ayrıca KDV'de 50 bin 848 TL'lik bir para ödeyecek.

266 bin TL cebinde kalacak

Yani 600 bin TL'lik bir araç almak isteyen bir esnaf 333 bin 334 TL gibi bir rakam ödeyecek. 266 bin TL cebinde kalacak. Bu da hem piyasayı canlandıracak hem de araç parkının yenilenmesini sağlayacak."