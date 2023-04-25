Kamu işçisi zam pazarlığı 2023 son durum ne? Zamlı maaş ne zaman açıklanacak?

700 binden fazla kamu işçisinin sabırsızlıkla beklediği 2023 zam oranları bu hafta netleşecek. 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde kamu işçilerinin zam oranının netleşmesi bekleniyor. Kamu işçi zammı 2023 en son teklife göre taban ücret 12 bin, kamu işçi zammı oranı ise yüzde 40 olarak gelmişti.

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fKamu'da çalışan 700 bin işçinin 2023 maaş zammı ve taban ücretleri için gözler pazarlık masanına çevrildi. Hükümet kamu işçi zammı taban ücretinin 12 bin, yılın ilk 6 ayı için de kamu işçi zam oranını yüzde 40 olarak masaya getirmişti. Ancak işçi tarafı hükümetin en son kamu işçi zammı teklifini kabul etmemişti. Kamu işçi zammı 2023 için işçi tarafı en az yüzde 45 zam ve 15 bin taban ücret istiyor. Kamu işçi zammı 2023 oranları bu hafta açıklanacak. Kamu işçi zammı 2023 son dakika açıklamasının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce açıklanması bekleniyor.

Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerde, belirli bir aşamaya gelindi.

Kamu işçisi zam oranları

Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor. Yani kamu işçi zammı pazarlığında bu hafta son viraj alınıyor. Kamu işçi zammı 2023 ne oldu sorusunun yanıtı 1 Mayıs 2023 pazartesi gününden önce açıklanacak.

İşveren teklifi kaç lira?

Kamu işvereninin, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve 2023'ün ilk altı ayında yüzde 30 zam yapılması şeklindeki ilk teklifini, taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 40 zam olarak güncellemesiyle pazarlıklar yoğunlaştı. İşçi tarafı, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, ardından tüm ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve daha sonra birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılması yönündeki ısrarını sürdürürken, hükümetten gelecek yeni teklifi de beklemeye başladı. Bu kapsamda, hükümetin yeni bir teklif için hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenilirken, görüşmelerin hafta içi hareketlenmesi ve sözleşmenin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.

Kim ne talep etti?

Peki bu zamana kadar kim ne talep etti? Hangi teklifler masaya geldi? Kamu işvereni hükümet, ilk teklifi taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve 2023'ün ilk altı ayında yüzde 30 zam yapılması olarak masaya getirmişti. Ardından pazarlıkta ikinci teklif geldi. O teklif ise taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 40 zam oldu.