Zeki Demirkubuz Beşiktaş sözleriyle taraftarı şaha kaldırdı! Ne dedi twitter yıkıldı

Masumiyet filmi ile ödül alan ve dünya tarafından da tanınan ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz yaklaşık 10 yıl aradan sonra bir televizyon programına katıldı ve Beşiktaş aşkı ile bir anda gündem oldu. Futbol beni hayatta tutuyor diyen Zeki Demirkubuz'un Beşiktaş methiyelerine bakın!

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58 yaşında olan başarılı yönetmen Zeki Demirkubuz 'susma orucunu' bozdu ve yıllar sonra bir televizyon programına katıldı ve bir anda sosyal medyaya düşen önemli açıklamalar yaptı. Masumiyet filmi Venedik Film Festivali’nde gösterilen Zeki Demirkubuz tam bir Beşiktaş aşığı çıktı. Katıldığı programda Beşiktaş sevgisini öyle cümlelerle anlattı ki taraftar şaha kalktı! Yaşama sebebim dediği Beşiktaş sözleri sonra Zeki Demirkubuz'un hayatı da yeniden merak konusu oldu. 2003 yılında Bekleme Odası ile 40.Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden ödül alan Zeki Demirkubuz kimdir, aslen nereli kaç yaşında? Zeki Demirkubuz evli mi?

Zeki Demirkubuz Beşiktaş hakkında neler söyledi?

Zeki Demirkubuz, “Beşiktaş ve futbol beni temizliyor, beni hayatta tutuyor. Bu kadar masum ilişki kurduğum başka bir şey yok. En güzel şey Beşiktaş’ın attığı gol, en acı şey Beşiktaş’ın yediği goldür. Bu nasıl olur; bu nasıl bir şey diyorum kendime ama hayat budur işte.” diyerek sevgisini kelimelere döktü.

Zeki Demirkubuz ödüllü filmleri

1994) C Blok: SİYAD/ En İyi Yönetmen ve Film

(1997) Masumiyet: 34.Antalya Altın Portakal Film Festivali/Halk Jürisi Avni Tolunay Ödülü

(1999): Üçüncü Sayfa: 36.Antalya Altın Portakal Film Festivali/ Behlül Dal Jüri Özel Ödülü

(2001) İtiraf: 13.Ankara Film Festivali/ En iyi Yönetmen ve Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü

(2001) Yazgı: 38.Antalya Altın Portakal Film Festivali/ En iyi 3.Film ve En İyi Yönetmen Ödülü

(2003) Bekleme Odası: 40.Antalya Altın Portakal Film Festivali/Behlül Dal Jüri Özel Ödülü

23.İstanbul Uluslararası Film Festivali/ En İyi Türk Yönetmen Ödülü

(2006) Kader: 42.Antalya Altın Portakal Film Festivali/ En İyi Film Ödülü

Nürnberg Film Festivali/ En İyi Film Ödülü

İstanbul Uluslararası Film Festivali/ FIBRESCI ve En İyi Yönetmen Ödülü

18.Ankara Uluslararası Film Festivali Ödülü/ En İyi Yönetmen Ödülü

(2012) Yeraltı: 45.Sinema Yazarları Derneği Ödülleri/ En İyi Yönetmen Ödülü