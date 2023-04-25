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Hepsinin tek bir bahanesi var! Taksi durağında taksiye binemeyince isyan etti

Hepsinin tek bir bahanesi var! Taksi durağında taksiye binemeyince isyan etti

MECİDİYEKÖY'de bir taksi durağına giden kişi iddiaya göre tüm taksilerin değişim saati bahanesi ile taksiye binemedi.

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Mecidiyeköy’de çocukları ile taksiye binmek isteyen bir kadın iddiaya göre taksi durağında tüm taksilerin değişim saati bahanesi ile taksiye binemedi.

Durakta bulunan yaklaşık 10’a yakın taksiye binemeyen vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek isyan etti.

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