Hakaret dolu o karikatüre 30 bin lira ceza! Eser Yenenler affetmedi çirkin hayvan benzetmesi

Uzlaşma sağlanamadı

Konuyla ilgili mahkemece hazırlanan iddianamede karikatür ve paylaşımların müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu, hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu ve paylaşımın sosyal medya üzerinde yapılması nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu belirtildi.