Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizesiz Avrupa vaadine Almanya’dan onay gibi açıklama

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "vizesiz AB" vaadi ile ilgili olarak Almanya'dan açıklama geldi.

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14 Mayıs’taki seçimlere geri sayım devam ederken Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “AB'ye vizesiz seyahat” sözü, Almanya tarafından adeta onaylandı. Türkler, AB üyesi ülkede iş bulup yerleşebilecek. Aslında tüm Avrupa Birliği üyesi ülkeler bunu yıllardır biliyor ama Ankara uygulamadığı için Türkler bu haklardan yararlanamıyor.

Turist olarak vizesiz seyahat için de, sadece “pasaportların biyometrik hale gelmesi, belge güvenliği, göç yönetimi, kamu düzeni ve güvenliği, temel haklar ile düzensiz göçmenlerin geri kabulü”nün onayı gerekiyor.

Ankara'nın bunu AB'yle oturup imzalaması durumunda vizesiz seyahat gerçekleşebilecek. AB üyeliği ile ilgili açılmayan diğer başlıkların, “vizesiz seyahat” ile ilgisi bulunmuyor.

İşte Almanya'nın açıklaması

Alman Hükümeti Göç ve Uyum Müsteşarlığı, yayınladığı bir duyuru ile, “Türkiye ile AB arasındaki ortaklık sözleşmesi gereği, Türk vatandaşları, AB üyesi ülkelerde işe girme hakkına sahiptir. Bu otomatik olarak oturma iznini ve aile birleşimini de birlikte getirir” açıklaması yaptı.

Türkiye ile AB arasında imzalanan 1963 tarihli Ortaklık Anlaşması, ardından gelen Ortaklık Konseyi kararları gereği, Türklerin Avrupa'ya vizesiz girebilmesi gerekiyordu. Ancak bu hak, yıllarca AB üyesi ülkeler tarafından engellendi.

Adalet Divanı yoluyla kazanıldı

Avrupa'da yaşayan Türkler de, Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı'na bu konuda davalar açtı.

Açılan davaların tümü Türklerin lehine sonuçlandı. Bunun üzerine başta Almanya olmak üzere tüm AB üyesi ülkeler, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararlarının, kendi iç hukuklarında yer almasa bile, üst bir hukuk olarak uygulanacağını kabul etti.

"Diğer AB üyeleri ile aynı olmalı"

Alman Hükümeti Göç ve Uyum Müsteşarlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Türklere, diğer AB üyesi ülkelerden farklı ve ayrımcı muamele yapılamaz.

Açıklamada, Türklerin AB üyesi ülkede çalışma ve oturma hakkı ile ilgili şu maddeler sıralanıyor:

– Tüm AB'de geçerli: Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın verdiği kararlar, Avrupa Hukuku'nun bir parçasıdır. Tüm Avrupa ülkesi üyeler için bağlayıcıdır. Türkiye, o zamanki adı AET olan toplulukla ilk ortaklık anlaşmasını imzalayan ülkelerden biridir.

– Çalışma ve ikamet hakkı: Türk vatandaşları, AB üyesi ülkelerde çalışma hakkına sahiptir. Bu otomatik olarak bir ikamet hakkı da doğurur. Türk çalışanlar ve aileleri için özel ikamet düzenlemesi hakkı vardır.

– Vize talep edilemez: Türk vatandaşları, Almanya'ya girişte, bir iş aldığını ya da kurduğunu kanıtlarsa, Ortaklık Anlaşması hükümleri gereğinde otomatik olarak oturma izni hakkı kazanır. Ayrıca bir oturum izni alma zorlamasına maruz bırakılamazlar. Yabancılar Dairesi'nin bu konuda bir takdir yetkisi yoktur (yani başka türlü vize talep edemez) ve Ortaklık Anlaşması'nın gereğinin yerine gelip gelmediğine bakar.

– Türklere iş piyasası garantisi: Ortaklık Konseyi kararları, Türk vatandaşlarının kademeli olarak işgücü piyasasına erişimini garanti eder. Buna göre, bir yıllık kesintisiz çalışmadan sonra aynı işverende fiilen çalışmaya devam etme hakkı. Üç yıllık istihdamdan sonra aynı iş alanında ama isterse başka işverende çalışma hakkı, dört yıllık istihdamdan sonra istediği işte çalışma hakkı doğur. Hatta bu seviyeden sonra kazanılmış haklar kaybedilmeden, iş ilişkisi geçici olarak kesilebilir.

– Aile bireyi de hak sahibi olur: AB'de çalışan Türk'ün aile bireyleri de, üç veya dört yıllık ikametten sonra AB içinde iş piyasasına erişim hakkı elde eder. Almanya'da kalış sürelerine bakılmaksızın, Türk çalışanların çocukları, Almanya'da meslek eğitimi almışsa, Alman işgücü piyasasına sınırsız erişim hakkına sahiptir.

- Haklar kötüleştirilemez: Ortaklık Konseyi kararları, ayrıca hakların geriye doğru kötüleştirilemeyeceği hükmünü de içerir. Oturma ve çalışma hakkı, Almanya'da “yerleşim için” her an öne sürülebilir. Bu hüküm, çalışamayacak ya da emekli olanların, haklarını kaybetmemesini sağlar.