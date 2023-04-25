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İstanbul'da akılalmaz olay beynine yerleştirmişler! Ameliyata giren genç adam kabusa uyandı

İstanbul'da akılalmaz olay beynine yerleştirmişler! Ameliyata giren genç adam kabusa uyandı

İSTANBUL'da akılalmaz bir olay yaşandı. Küçükken geçirdiği kaza sonrası yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan O.Ö., estetik ameliyat olmaya karar verdi ve 6 yıl boyunca sayısız ameliyat oldu. Bir süre sonra gerçeği öğrendiğinde şok yaşayan genç adam, ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan şikayetçi oldu.

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Küçükken geçirdiği kaza sonrası yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 35 yaşındaki O.Ö., estetik ameliyat olmaya karar verdi ve sayısız ameliyat oldu. Ameliyatlar sonucunda şiddetli ağrılar yaşayan adam, gittiği hastanede beynine kendisinden habersiz uzaktan kontrol edilebilen küçük elektrolar ve metal klipsler takıldığını öğrendi. Savcılığa başvuran O.Ö., elektrotları beynine kendisinden habersiz takan ve ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan şikayetçi oldu.

6 yıl boyunca sayısız ameliyat oldu

35 yaşındaki O.Ö., küçük yaşta bir kaza geçirdi. Kaza sonrası genç adamın vücudunun yüzünde ve çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Genç, ailesinden gördüğü baskıyla geçiğimiz yıl estetik ameliyat olmaya karar verdi. Bunun için 2017 yılı Ocak ayından itibaren İstanbul Etiler'deki özel bir hastanede tedavi olmaya başlayan genç adam, yaklaşık 6 yıl boyunca sayısız ameliyat oldu.

Beynine takıldı

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre her ameliyatından sonra büyük bir acı ve ıstırap yaşayan O.Ö., geçtiğimiz günlerde yaşadığı ağrılar nedeniyle İstanbul Ataşehir'deki bir hastaneye başvurdu. İddiaya göre acilen beyin MR görüntüsü çekilen O.Ö.'nün kafatasında pirinç büyüklüğünde uzaktan kontrol edilebilen küçük elektrolar ve metal klipsler tespit edildi.

Doktorlar tarafından durum gence bildirildiğinde ise O.Ö. büyük bir şok yaşadı. Yine iddiaya göre mağdur genç, beynindeki elektrotlardan habersizdi.

Şikayetçi oldu

Yaşadıkları sonrası MR görüntüleriyle savcılığa başvuran O.Ö., elektrotları beynine kendisinden habersiz takan ve ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan şikayetçi oldu.

Genç adam dilekçesinde çektiği acılar nedeniyle ameliyat olduğu hastane dışında başka bir hastaneye başvurduğunda bu durumu öğrendiğini ve kendisinden habersiz takılan elektrotların büyük bir acı çekmesine neden olduğunu ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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