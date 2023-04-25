Dolar ve euro yükseliyor! 25 Nisan 2023 kripto yatırımcısı şokta Bitcoin'de son durum

Bir yanda düşüşler bir yanda yükselişler var. 25 Nisan 2023 dolar ve euroda son durum nasıl? Kripto para piyasası karışık... İşte anlık dola, euro, bitcoin fiyatı...

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Serbest piyasada 19,4080 liradan alınan dolar 19,4100 liradan satılıyor. 21,4460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,4480 lira olarak belirlendi.



Dün, doların satış fiyatı 19,4080 lira, avronun satış fiyatı ise 21,3970 lira olmuştu.

Bitcoin ve altcoinlerde son durum

Bitcoin'de düşüş sürüyor. Geçtiğimiz hafta 10 ay sonra 30 bin sınırını aşan Bitcoin 27.441 dolardan, Türk lirası karşısında ise 532.645 TL’den işlem görüyor.

Ethereum (ETH) 1.830, Cardano (ADA) 0,382, Polygon (MATIC) 0,969 BNB (BNB) 330, Dogecoin (DOGE) 0,0789 dolar civarlarında bulunuyor.

Son 24 saatlik periyotta Kaspa (KAS) en çok yükselen altcoin oldu.