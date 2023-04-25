Zeki Demirkubuz kimdir, aslen nereli? Zeki Demirkubuz evli mi, ilk eşi bakın kim?

Yıllar sonra katıldığı bir televizyon programında Beşiktaş hayranlığını anlatan ve kurduğu cümleler ile özellikle taraftarı mest eden Zeki Demirkubuz yeniden gündem oldu. Filmleri ile bilinen özel hayatı hakkında pek bilgi olmayan Zeki Demirkubuz kimdir, evli mi? Eşi ve çocuğu vae mı? İşte Zeki Demirkubuz filmleri ve bilinmeyen özel hayatı

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Masumiyet filmi ile dünyada da tanınan ve ödül alan başarılı yönetmen Zeki Demirkubuz, yıllar sonra ilk kez bir televizyon programına çıktı ve röportaj verdi. 27 gündür susma orucunda olduğunu söyleyen Zeki Demirkubuz 10 yıl aradan sonra ilk kez bir programda konuştu. Beşiktaş aşığı olan Zeki Demirkubuz'un özel hayatı da merak konusu oldu. 58 yaşında olan Zeki Demirkubuz aslen Isparta doğumlu. Bir evlilik yapan Zeki Demirkubuz'un ilk eşi Nurhayat Kavrak oldu. Bu evlilik kısa sürdü. 1980 darbesinin ardından tutuklanarak 3 yıl hapis yatan Zeki Demirkubuz, Yeraltı, Bunaltı ve Kor filmleriyle de çok konuşuldu.

Zeki Demirkubuz kimdir?

Başarılı yönetmen Zeki Demirkubuz 1964 senesinde Isparta'da dünyaya gözlerini açtı. Lise eğitimine dek Isparta'da yaşayan Demirkubuz, lise eğitimine İstanbul'da devam etti. Lise eğitiminin ikinci senesinde okuldan ayrılarak tekstil firmasında çalışmaya başladı. 1980 darbesinin ardından tutuklanarak 3 yıl hapis yattı. Tahliyesinden sonra Anadolu’nun farklı yerlerinde işportacılık yaptı. Askerliğini erteleyebilmek için okula dönmeye karar verdi ve Demirkubuz liseyi dışardan bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne girdi.

Zeki Demirkubuz Beşiktaş hakkında neler söyledi?

Zeki Demirkubuz, “Beşiktaş ve futbol beni temizliyor, beni hayatta tutuyor. Bu kadar masum ilişki kurduğum başka bir şey yok. En güzel şey Beşiktaş’ın attığı gol, en acı şey Beşiktaş’ın yediği goldür. Bu nasıl olur; bu nasıl bir şey diyorum kendime ama hayat budur işte.” diyerek sevgisini kelimelere döktü.