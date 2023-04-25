1 Mayıs ne zaman hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs tatil mi, kaç gün olacak?

2023 yılının resmi tatilleri arasında olan 1 Mayıs İşçi Bayramı ne zaman araştırmaları başladı. Çalışan kesimin haklarına vurgu yapmak için tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs 2023 yılında pazartesi gününe denk geliyor. 1 Mayıs pazartesi günü resmi tatil olacak. Haftasonu ile birleşen 1 Mayıs tatili 3 gün olacak. 2 Mayıs salı günü mesai yeniden başlayacak.

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Ramazan Bayramı tatilinin haftasonuna denk gelmesi ile umduğunu bulamayan çalışan kesim 2023 yılı resmi tatilleri araştırması yapmaya başladı. Önümüzdeki ilk resmi bayram ise 1 Mayıs İşçi Bayramı olacak. Her yıl resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs bu sene pazartesi gününe denk geliyor. Yani 1 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil olacak. Devlet, kamu daireleri ve bankalar kapalı olacak. Ayrıca 1 Mayıs pazartesi günü okullar da tatil olacak. Haftasonu ile birlikte yani 29 Nisan-30 Nisan ve 1 Mayıs olmak üzere toplamda 3 gün tatil olacak. 2 Mayıs salı günü çalışan kesim mesaiye, öğrenciler de okula devam edecek.

Bu sene resmi tatiller yönünden yüzü pek gülmeyen çalışan kesim en yakın tatil ne zaman, sorusunun yanıtı için 2023 resmi tatiller takvimini inceliyor. En yakın resmi tatil 1 Mayıs olacak. İşçilerin haklarını korumak, çalışma şartlarının zorluğuna dikkat çekmek için kutlaman 1 Mayıs İşçi Bayramı pazartesi günü kutlanacak. Hafta sonu ile birleşince 3 günlük bir tatil olacak. 1 Mayıs pazartesi günü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler de tatil olacak. 2 Mayıs salı günü öğrenciler tekrar ders başı yapacak.

Ayrıca Mayıs ayında çalışanları bekleyen 3 bünlük bir tatil daha var; 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. 19 Mayıs'ta cuma gününe denk gelecek. Haftasonu bile birlikte çalışanlar ve öğrenciler yine 3 günlük tatil yapacak.

1 Mayıs önemi, neden kutlanıyor?

İlk kez 1856’da Avustralya’nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi’nden Parlamento Evi’ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886’da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago’da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil’de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil’deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park’a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, ‘Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu’ şeklinde yorumlanmıştı.

Bu gösteriler 1 Mayıs’ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs’ta kanlı Haymarket Olayı’na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889’da toplanan İkinci Enternasyonal’de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada “Birlik, mücadele ve dayanışma günü ” olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.