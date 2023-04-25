AÖF sınav sonuçları açıkladı! AÖF bahar dönemi vize sınav sonucu sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) 8-9 Nisan ile 15-16 Nisan tarihlerinde online yapılan 2022-2023 öğretim yılı bahar dönemi vize sınavı sonuçları açıklandı. Sınava giren milyonlarca aday sonuç duyurusunun ardından internette "AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı" ile ilgili araştırmaya başladı. İşte AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı detaylar haberimizde...

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) eğitim gören öğrenciler 8-9 Nisan ile 15-16 Nisan tarihlerinde online yapılan 2022-2023 öğretim yılı bahar dönemi vize sınavına girdikten sonra internette sınav sonuçları hakkında araştırmalara başlamıştı. Sınav notunu merak eden öğrenciler için müjdeli haber geldi ve AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları açıklandı. İşte AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar...

AÖF tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda sınavlar 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi. Online olarak gerçekleştirilen sınavlar ardından sonuç duyurusu geldi.

AÖF sınav sonuçları açıkladı!

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınav sonuçlarınıza aof.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilirsiniz." denildi.

Dikkat! sınavınız iptal edilebilir...

Yayınlanan duyuruya göre "Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek." gibi durumlarda öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak.

Önceki soruya geri dönüş yapılmayacak

Sınav başladıktan sonra ekranda görünen soruyu cevaplamak istiyorsanız A, B, C, D, E şıklarından birini, boş bırakmak istiyorsanız "Bu soruyu boş bırakmak istiyorum" seçeneğini seçmeniz, daha sonra soru paneli altında yer alan "Soruyu Onayla ve Sonraki Soruya Geç" butonuna basmanız gerekmektedir.

Soruyu onaylamadan önce seçenek değişikliği yapabilirsiniz. Soru onayı sonrasında düzeltme veya kontrol için bir önceki soruya dönemezsiniz.

Tam ekran modunda sınav gerçekleştirilecek

Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmuştur. Bu nedenle sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz. Size özel hazırlanmış soruların başkası tarafından görülmesi, kopyalanması, yayımlanması vb. sorumluluğu size aittir.

Sınavı başlattığınızda ekranınız "Tam Ekran" moduna geçecektir. Sınav esnasında "Tam Ekran" modundan çıkmanız durumunda sınav oturumunuz sonlandırılacaktır.

Sınav Kurallarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda öğrencinin ilgili oturumdaki sınavı, Sınav Komisyonu kararı ile geçersiz sayılır. Sınavı geçersiz sayılan öğrenci sıfır puan almış kabul edilir.

İtiraz süreci yarın sona eriyor

08-09 Nisan / 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenen Bahar Dönemi Ara Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 2 (iki) iş günü içerisinde Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir.

https://aosogrenci.anadolu.edu.tr

26 Nisan Çarşamba günü 17.30’dan sonra yapılacak itirazlar işleme alınmayacaktır.