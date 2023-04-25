Ahmet Davutoğlu, 90 yaşındaki halasından bile oy alamıyor Ali Karahasanoğlu yazdı

14 Mayıs seçimlerinde oy pusulasında Gelecek Partisi amblemi yer almayacak. Yazar Ali Karahasanoğlu, CHP listelerinden seçime girecek partinin sıkıntılı durumunu Ahmet Davutoğlu'nun halası üzerinden yazdı.

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14 mayıs seçimlerinde altılı masadaki 4 parti oy pusulasında olmayacak. Adayları CHP listelerinden seçime girecek olan partilerden birisi de Gelecek Partisi.

Büyük iddialarla yola çıkan partinin geldiği nokta sonrası Ahmet Davutoğlu eleştiri oklarının hedefinde. Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Davutoğlu, 90 yaşındaki halasından bile oy alamıyor!" başlıklı yazızında Davutoğlu'nun içinde bulunduğu zor durumu değerlendirdi:

"Halası da, yeğenine oy vermek istiyormuş. “Bizim Ahmet’e oyu nasıl atacağım” diye de sormuş.. Ama çözüm çıkmamış.. Niye mi? Ahmet Davutoğlu, düştüğü acıklı durumdan hiç utanmadan, kendisi anlatıyor..

“90 yaşında halam var.. Halam, ‘Bizim Ahmet’e nasıl oy vereceğiz?’ demiş. Samimi bir soru.”

Evet samimi bir soru.. Çocuklarının, torunlarının, yeğenlerinin, gelinlerinin, başındaki örtü sebebi ile zulme uğradığını bilen hala..

“Ölsem, ‘altı ok’a, CHP’ye oy atmam” düşüncesinde.. Torunlarının, yeğenlerinin imam hatibe gittikleri için katsayı zulmüne uğradığını bilen hala, “Beni lime lime doğrasalar, CHP’ye oy vermem” niyetinde..

Ama yeğen Ahmet’e de, oy vermek istiyor.. Sormuş olmalı: “Bizim yeğen Ahmet’in partisi hangisi? Ona oyu nasıl vereceğim?”

Ali Karahasanoğlu'nun yazısını tamamı