A101 27 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Kamp malzemeleri, ev aletleri birçok üründe indirimli fiyatlar...

Her hafta salı ve perşembe günleri yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile dikkat çeken A101 27 Nisan 2023 perşembe indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Bu kapsamda bu hafta A101'de hangi ürünler var? sorusunun cevabı belli olurken çeşit çeşit ürün ve avantajlı fiyat imkanlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte A101 27 Nisan indirim ürünler kataloğu ve fiyat listesi haberimizde...

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Her hafta Perşembe günü raflarındaki aktüel ürünleri yenileyen A101, bu hafta da yine indirim dolu kataloğunu yayınladı. Katalogda dikkat çeken ürünlerden biri de kamp malzemeleri oldu. Zincir marketin indirimli ve stoklarla sınırlı ürünlerinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar bu noktada "27 Nisan 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu tam listesi…

A101 27 Nisan aktüel ürünler kataloğu

58'' Crystal UHD TV 14.599,00 TL

65'' Ultra HD Android TV 13.299,00 TL

55'' Ultra HD Qled Android TV 11.999,00 TL

No-Frost Buzdolabı 9.199,00 TL

12 kg Çamaşır Makinesi 7.999,00 TL

7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1.999,00 TL

Mekanik Silindirik Termosifon 65L 2.699,00 TL

Mikrodalga Fırın 1.999,00 TL

Airfreyer Yağsız Fritöz 1.199,00 TL

Çay Makinesi 599,00 TL

Çelik Kettle 199,00 TL

Cep Telefonu 12.599,00 TL

Kamp Çadırı 3 Kişilik 669,95 TL

Çift Kişilik Şişme Yatak 389,95 TL

Sinek Öldürücü 229,95 TL

Portatif Ocak 349,95 TL

Sera Berjer 2.749,00 TL

Mono Berjer 2.249,00 TL

Midi Ürünler 99,95 TL

Ahşap Kapaklı Katlanabilir Ekmek Dolabı 129,95 TL

Ayaklı Cam Meyvelik 69,95 TL

Işıklı Otomatik Baharat ve Tuz Öğütücü 119,95 TL

Porselen Havan 99,95 TL

26 Jant Bisikler 1.899,00 TL

Oyuncak Rüya Ev 189,95 TL

4+1 Merdiven 349,95 TL

6 Çekmeceli Saklama Dolabı 499,00 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 79,95 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 99,95 TL

Silikon Yastık 59,95 TL

Yorgan Hurcu 39,95 TL

Beyaz Sirke 29,95 TL

Pilavlık Pirinç 95,00 TL

3 Peynirli Börek 44,90 TL

Dondurulmuş Piliç Topları 49,75 TL

Bebek Bezi Çeşitleri 179,00 TL

Sıvı Sabun Çeşitleri 39,90 TL

Hijyenik Ped 45,00 TL

Tulum Peyniri 65,50 TL

Tel Peynir 45,00 TL

Tereyağı 84,00 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 238,00 TL