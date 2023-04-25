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CHP göç eden depremzedeleri sandığa taşıyacak

CHP göç eden depremzedeleri sandığa taşıyacak

CHP, deprem nedeniyle göç eden, ancak bulunduğu ile seçmen kaydını aldırmamış vatandaşları sandığa taşıyacak. CHP'li Aytuğ Atıcı, söz konusu vatandaşların bulundukları şehirdeki parti il başkanlıklarına başvuruda bulunmalarını istedi. Atıcı, 'Nasıl olsa CHP bizi taşıyacak' deyip kimse bu işi son güne bırakmasın' uyarısında da bulundu.

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CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, “Son güne kalmamak kaydıyla taşıyabileceğimiz bütün seçmenleri taşımayı hedefliyoruz. Biz orada çadır, konteyner hazırlamaya çalışıyoruz. Hangi şehirde yaşıyorsanız, o şehrin CHP il başkanlığına başvuruda bulunun" dedi.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'e konuşan Atıcı, şöyle devam etti:

“CHP’li belediyeler, parti örgütleri imkanları ölçüsünde başvuranları taşıyacak. Ama bize güvenip, ‘nasıl olsa CHP bizi taşıyacak’ deyip kimse bu işi son güne bırakmasın.

"Devlet dahi bu kadar insanı taşıyamaz"

Çünkü bir otobüs 40 yolcu alıyor. 1,5 milyon seçmenden bahsediyoruz. Bu yaklaşık 40 bin otobüs demek. Seçimden en geç bir hafta öncesine kadar başvurularını il başkanlıklarımıza yapsınlar. Herkesi taşımaya çalışacağız. Ama bu iş son güne kalırsa, devlet dahi bu kadar insanı taşıyamaz.”

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