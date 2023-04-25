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MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon! Sözde Rakka sorumlusu etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon! Sözde Rakka sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde Rakka alanı sorumlularından Baran Kurtay kod adlı Mehmet Sarı’yı, 14 Nisan 2023 günü Suriye Kamışlı’da düzenlediği gizli bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Türkiye’deki örgütsel eylemlere katılmasının ardından 2014’de Suriye alanına geçen Mehmet Sarı’nın son olarak PKK’nın lider kadrosu ile irtibatlı bir şekilde Rakka alanında üst düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

MİT, Mehmet Sarı’nın Kamışlı’daki faaliyetlerini takibe aldı ve operasyon için uygun zamanı bekledi.

PKK/YPG mensubu Baran Kurtay kod adlı Mehmet Sarı, Suriye Kamışlı bölgesinde 14 Nisan 2023 tarihinde MİT’in özel ekibi tarafından düzenlenen çok gizli bir nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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