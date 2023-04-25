Şevval orucu nasıl ve ne zaman tutulur 2023? Şevval orucu vacip mi?

Ramazan ayından sonra başlayan Şevval ayı başladı. Hicri takvime göre bugün şevval ayının 5. günü. Şevval ayında 6 gün oruç tutulması önerilir. 6 günlük şevval orucu art arda tutulacağı gibi aralıklarla da tutulabilir. Hz. Muhammed'in de tuttuğu Şevval ayı 6 günlük orucu ne zaman, hangi günler tutulur, oruca nasıl niyet edilir?

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11 ayın sultanı Ramazan artık geride kaldı. Bir rahmet ayını daha geride bıraktık. Hicri takvime göre Ramazan ayından sonra Şevval ayı başlıyor. İslam alimleri 1 aylık oruçtan sonra sağlık açısından da oruç tutulması gerektiğini şöyleyen Şevval ayında 6 gün oruç tutulur. Hz. Muhammed'in de 6 gününü oruçlu geçirdiği şevval ayında tutulan 6 günlük oruç bütün bir yılı oruç tutarak geçirmiş sayılır. Peki 6 günlük şevval ayı orucu ne zaman ne nasıl tutulur? Şevval ayı orucu art arda tutulmak zorunda mı, şevval ayı orucuna nasıl niyet edilir?

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.”

Şevval ayı orucu hakkında en çok merak edilen konulardan biri de 6 günlük orucun kaza orucu yerine geçip geçmeyeceğidir. Şevval ayında tutulan oruçlar kaza orucu yerine geçmez. Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

Şevval ayı orucuna nasıl niyet edilir?

Niyet ettim Allah rızası için Şevval orucu şeklinde niyet edebilirsiniz. Şevval ayında kaza orucu tutacaksanız; Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ayında tutamadığım orucumun kazasını tutmaya diye devam edebilirsiniz.

Şevval orucu faziletleri

-“Ramazandan sonra şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.' (Hadis-i şerif-Taberanî)

-“Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur.' (İbni Huzeyme)

-Şevval orucu tutmak, Müslümanlara manevi doygunluk, huzur, neredeyse bir yıllık sevap, günahlardan arınma ve Allah'a sığınma imkanı sunar.