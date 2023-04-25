İstanbul'u 'Oraj' vuracak Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı kar da geri geliyor sıcaklık resmen çakılacak

Hava sıcaklığı bir anda düşecek. Öne sağanak ardından kar var. Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Günlük yapılan hava durumu tahmininde şöyle denildi:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.