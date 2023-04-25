İstanbul'u 'Oraj' vuracak Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı kar da geri geliyor sıcaklık resmen çakılacak
Mevsim normalleri civarından seyreden sıcaklıklara aldanmayın! Sıcaklık bir anda düşecek önce sağanak ardından ise kar gelecek. Dolaplara kaldırdığınız montları tekrar çıkartın bu sene yaz gelmeyeceğe benziyor...İstanbul'u 'oraj' vuracak. Çarşamba gününe dikkat! İşte Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan peşe peşe uyarılar...
Hava sıcaklığı bir anda düşecek. Öne sağanak ardından kar var. Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Günlük yapılan hava durumu tahmininde şöyle denildi:
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbullular aman dikkat!
26 Nisan Çarşamba günü İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde oraj bekleniyor. Oraj nedir? Oraj içerisinde şimşek, yıldırım, sağanak, yağmur, gök gürültüsü ve yer yer dolu barındıran hava olaylarının bütününe verilen isimdir.
AKOM da uyardı: Çarşamba başlıyor
AKOM'un da uyarısına göre İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur 26 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 29 Nisan Cumartesi gününe kadar sürecek. Yağış boyunca sıcaklıkların da 8 derece birden düşmesi bekleniyor.
Hava tahminleri ile dikkat çeken Hava Forum sitesinde yer alan bilgiye göre ise kar yağışı yeniden geliyor. Yapılan açıklamada şöyle denildi:"Soğukçulara müjde ! 27 Nisan Perşembe günü Balkanlar üzerinden yurdumuza soğuk havanın gelmesi tahmin ediliyor. Uludağ, Kartepe, Kartalkaya gibi yerlerde kar ihtimali var."