Adalet Bakanlığı 2023 personel alımı başvuru ekranı! Kadro dağılımı ve şartlar belli oldu

2023 yılında personel alımı yapmaya hazırlanan kamu kurum ve kuruluşlar arasında yer alan Adalet Bakanlığı'nın personel alımı ilanın yayımlanmasının ardından iş arayanlar internette Adalet Bakanlığı 2023 personel alımına ilişkin araştırmalara başladı. Peki Adalet Bakanlığı 2023 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Adalet Bakanlığı 2023 personel alımı kadro dağılımı ve şartlar neler? İşte Adalet Bakanlığı 2023 personel alımı başvuru ekranı ve detaylar...

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İş arayanlar gözünü 2023 yılında personel alımı yapacak olan kamu kurum ve kuruluşlara çevirmişti. Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (Polis ve Bekçi alımı), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın personel alımlarından sonra Adalet Bakanlığı da bünyesine 11 bin 205 personel alımı yapılacağı ile ilgili açıklama Resmi Gazete üzerinden yayımlandı. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı 2023 personel alımında kadro dağılımı, adaylarda aranan şartlar ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve aranan şartlar neler? İşte Adalet Bakanlığı 2023 personel alımına ilişkin derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Adalet Bakanlığı 2023 personel alımı başvuru tarihleri

Adalet Bakanlığı bünyesine kadın ve erkek olmak üzere toplamda 11 bin 205 personel alımı yapılacağı bilgisi verilirken başvuru işlemleri 25 Nisan 2023 tarihinde başlayıp 11 Mayıs 2023 tarihinde sona ereceği konusunda açıklama yapıldı. Adalet Bakanlığı bünyesine iş başvuruları internet sitesi aracılığıyla online olarak gerçekleşecek.

Adalet Bakanlığı 2023 personel alımı kadro dağılımı

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilan göre Alım yapılacak kadro ve kontenjan sayıları ise şu şekildedir:

5 bin 461 zabıt kâtibi, 2 bin 429 sözleşmeli mübaşir, 1.400 koruma ve güvenlik görevlisi, 52 teknisyen, 21 işaret dili tercümanı, 216 şoför, 71 aşçı, 1.069 hizmetli, 21 psikolog, 46 sosyal çalışmacı, 419 büro memuru

Adalet Bakanlığı 2023 personel alımı şartları neler?

Adalet Bakanlık tarafından gerçekleştirilen personel alımları için aranan şartlar şu şekilde;

Adalet Bakanlığı bünyesine katılmak isteyen adayların 2022 KPSS sınavına girmiş olması gerekmektedir.

Lisans mezunu adaylar için ise 2022 yılı KPSS P3, Ön Lisans mezunlarının KPSS P93, ortaöğretim mezunları KPSS P94 puan türünden en az 70 puan alması aranan şartlar arasındadır.

Teknisyen, işaret dili tercümanı, zabıt kâtibi, mübaşir, şoför, aşçı ve hizmetli kadrosuna başvuracak adayların 35 yaşında doldurmamış olması gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı bünyesine alımı yapılacak koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların 30 yaşını doldurmamış olması aranan şartlar arasındadır.

Adalet Bakanlığı bünyesine katılmak için başvurular Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacaktır. Başvurular belirtilen süre içerisinde yapılması gerektiği önem arz ediyor. Başvuru işlemlerini şahsen veya Posta yoluyla yapan adayların başvuruları geçersiz olacaktır.