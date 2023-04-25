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Hayatında hiç İstanbul'u görmedi! Evine gelen belgeler kabusu oldu tam 54 kez...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hayatında hiç İstanbul'u görmedi! Evine gelen belgeler kabusu oldu tam 54 kez...

BURSA İznik’te çiftçilik yapan Mustafa Tınmaz'ın traktörü yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Tınmaz 54 kez köprü ve otoyol cezası ile karşı karşıya kaldı.

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Bursa’nın İznik ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Mustafa Tınmaz, 28 yıldır traktörünü kullanıyor. Fakat son 7 aydır hayatı traktörü yüzünden kabusa döndü. Traktörüne 54 kez İstanbul'da otoyol ve köprüden izinsiz geçiş cezası geldi.

"Hayatımda İstanbul'u görmedim"

Konuyla ilgili açıklama yapan Mustafa Tınmaz, “7 aydır benim İznik’ten dışarı çıkmayan traktörüme 54 tane trafik cezası geldi. Ben kendim İstanbul’u görmedim, traktörüm de görmedi. İstanbul'da köprüde otoyolda nasıl bir ceza gelir. Benim bazı kendi resmi işlemlerim oluyor. Nereye gitsem bu trafik cezaları yüzünden işlemlerimi yapmıyorlar engel oluyor. Ruhsatımı bile bu yüzden tazeleyemiyorum” dedi.

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