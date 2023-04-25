Meral Akşener'in çılgın Putin imasının perde arkası! Abdulkadir Selvi seçim gecesini işaret etti

Abdulkadir Selvi, Karadeniz gazı için, "İnşallah Putin’den yapılan bir kıyak değildir" diyen Meral Akşener'i yazdı. Selvi'ye göre seçimleri kaybedeceğini düşünen muhalefet, şimdiden seçimleri şaibeli hale getirmek için Putin silahını devreye soktu.

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Türkiye'yi enerji alanında dışa bağımlı olmaktan kurtaracak adımlardan biri olan Karadeniz gazı, devreye alındı.

Ancak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları gündem oldu. Akşener, "İnşallah Putin'in BOTAŞ'ın borçlarını ertelemesinden kaynaklanan yine Putin'den yapılan bir kıyak değildir. Çünkü bir çok şey yalan çıktığı için hafif bir şüpheye doğru gidiyor insan devamlı aldatılınca ama umuyorum, diliyorum Karadeniz gazıdır." dedi.

Akşener'in bu sözleri kafaları allak bullak etti. Akşener'in imasının perde arkasını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Putin sözü seçim gecesi için şifre mi" başlıklı yazısında değerlendirdi.

Muhalif medyada Rusya’nın sosyal medyadaki sahte hesaplarla Türkiye’deki seçimleri etkilemeye çalışacağı yönündeki haberler ile Akşener'in açıklamasını tesadüf olmadığını belirten Selvi, muhalefetin Putin ismini 14 Mayıs seçimlerine hazırladığını iddia etti.

"Seçimleri şaibeli hale getirmeye çalışıyorlar"

"Seçimi kaybettikleri zaman Putin’in seçimlere müdahale ettiği yalanını servis ederlerse hiç şaşırmayın." ifadelerine yer veren Selvi, yazısını şöyle sürdürdü:

"Bir yandan parti merkezlerinin, seçim bürolarının gizemli bir şekilde kurşunlanmasıyla, diğer yandan ikide bir Kılıçdaroğlu’na suikast yapılacağı haberlerinin servis edilmesiyle zaten seçimleri şaibeli hale getirmeye çalışıyorlar. Belli ki onlar yetmemiş, bu kez Putin silahını devreye soktular. Mesele gaz meselesi değil, mesele seçim meselesi. Peki bu durumda muhalefet seçimleri kaybedeceğini anladı, şimdiden Putin yalanından medet umuyor diye düşünülmez mi?"

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